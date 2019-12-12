【聖誕親子外遊】玩轉地道遊樂場　大阪5天放電之旅

大阪一直是熱門的親子旅遊點，在當地除了主題樂園、遊樂場、公園還有什麼好玩的親子玩樂地點？我們為大家推介大阪5日行程，玩盡不同玩樂點，大家在出發前可以參考一下，好好計劃你的親子之旅。

Kids Plaza Osaka 地點方便位處市中心附近

位處市中心附近的大阪兒童樂園 （Kids Plaza Osaka）是樓高幾層的兒童樂園，從生物科學、文化風情，以至手做工作坊應有盡有。這裡除了有不同魚類昆蟲參觀，有不同科學儀器小朋友親身體驗，以至繩梯迷宮滑梯，手畫繪本等等，絕對可以讓大家盡興而歸。如果小朋友能量十足，玩完整個樂園還未放夠電，可以行到旁邊的扇町公園，那裡有不同戶外設施，讓小朋友跑跑爬爬，用盡精力。



+ 5 + 4 + 3

大阪萬博城 260公頃大型娛樂中心

離開市中心，大約30分鐘車程就可以去到大阪萬博城，整個萬博城有接近260公頃，是一個集合多樣不同設施的娛樂中心點。其中一個區域「ANIPO」，以動物玩偶為主題，除了有大小不同攤位，還有一些刺激度不高的機動遊戲。「NIFREL」是一個集合水族館、動物園和美術館的區域。珊瑚、水母、鯊魚不單止，又有孔雀老虎等，動物種類非常豐富。除此而外還有 「Orbi Osaka」、「Osaka English Village」等不同區域，來這裡至少要預留至少一天時間。



+ 7 + 6 + 5

大型兒童館Big Bang 太空恐龍主題館

「大型兒童館Big Bang」離市中心大約50分鐘車程，館內的宗旨是創意兒童遊戲和文化。館內以太空為主題，有大量太空和恐龍相關的展品，又有大量昭和時期舊玩具收藏，最重要當然是有一個玩具之塔，包含繩網、樓梯，活潑的小朋友相信會樂而忘返。



兒童館內充滿巨大生物模型，小朋友看到一定高興。

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