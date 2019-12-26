【生命教育】4套卡通短片　讓孩子學會珍惜｜Miss Duscha

今天我會為大家推介另外4套在YouTube上的國際動畫短片，讓你和孩子一起反思生命。當中的主題包括生命教育的四大元素：認識生命、欣賞生命、探索生命、珍惜生命。一如以往，我鼓勵家長可於每天晚上播放一套短片，每套都只是幾分鐘，並用我準備的問題，和孩子進行討論！

順帶一題，我挑選的影片全都是外國動畫短片，但大家絕對不用擔心孩子聽不懂語言，因為這些動畫內容簡明到題。

1.MEMO

學習主題：認識生命-了解生命的脆弱、珍惜生命-珍惜和家人相處的時間

（適合9-12歲）

思考問題：

1. 伯伯的家中為甚麼貼上了這麼多便條紙？有甚麼作用？

2. 女兒為甚麼不太想讓伯伯出街買咖啡？

3. 為麼甚伯伯周邊的場景都變得模糊？他患了甚麼病？(阿茲海默症，亦即是失智症)

4. 誰讓伯伯冷靜下來？家人對伯伯有何意義？

2.Piper

學習主題：認識生命-認識大自然動物的奇妙、探索生命-面對逆境的過程，發掘生命的美好

（適合6-12歲）

思考問題：

1. 鳥媽媽為甚麼要飛走？

2. 小鳥幻想自己可以做甚麼？牠又害怕甚麼？

3. 小鳥最終有否鼓起勇氣出去？

4. 小鳥開始是否怕水？後來，牠發現水是否害怕？

5. 小鳥得到甚麼收獲？

3. The Box

學習主題：珍惜生命-明白幸福不是必然，要珍惜和家人相處的時刻

（適合6-12歲）

思考問題：

1. 一開始時，主角生活的地方是怎樣？

2. 主角發生了甚麼事情，讓他流離失所，失去了父母，只剩下紙皮屋？（敘利亞戰爭）

3. 主角的生活環境變成怎樣？其他人的生活環境又怎樣？

4. 主角能否見到自己的父母？為甚麼他不能夠見到父母？

5. 主角為甚麼要坐上小船？紙做的小船反映了甚麼？（孩子要逃離敘利亞）

4. Pip

學習主題：認識生命-認識導盲犬是人類是忠心的朋友、欣賞生命-欣賞導盲犬為人類所做的一切，包括犧牲生命去換取人類的安全

（適合6-12歲）

思考問題：

1. 小狗有甚麼夢想？

2.小狗的表現如何？

3. 牠有沒有放棄？

4.牠最終有沒有通過測試？

5.牠做了甚麼事情獲得所有人的讚賞？

作者：Miss Duscha

希望可以透過免費分享教育好站和自家設計的教材，讓家長可以在不需要使用金錢下，都能推動家庭教育，讓孩子成長得更好。她亦喜歡將她的教育心得和家長分享。她希望將自己過往教學累積下來的資源和各位家長分享，因為她有一個信念：金錢不應該成為推動家庭教育的障礙，家長時間的付出才是影響著孩子成長的關鍵。

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