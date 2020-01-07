【九巴拒載】司機連番拒載留難傷殘女兒　媽媽：呢個世界仲有冇愛

近日，一位因傷殘而要坐在兒童輪椅上的小女孩被九巴司機以「這不是輪椅」為由而拒載，作為媽媽，不但十分憤怒更感慨「呢個世界到底仲有冇愛，點解一個小朋友插住喉想坐個巴士都咁難！」令人反思社會上對殘疾人士服務的不足和偏見是多麼可怕。

司機「花式」拒載 九巴內部欠溝通

適惜媽咪接受01親子記者訪問時表示，5歲的女兒屬於四肢癱瘓，當年在產房準備生產，卻因她細菌感染入血，導致胎兒缺氧，BB出世時沒有呼吸，腦缺氧導致腦癱，四肢癱瘓、頭頸及全身冇力，自小需要以輪椅代步。

在1月5日她和女兒及家人於青華苑等候九巴249M前往青衣城方向，當巴士到站時，司機告知大女兒所使用的兒童輪椅不是「輪椅」，拒絕接載，令適惜媽咪一行六人不知所措，其後適惜媽咪更和司機理論：「你哋巴士公司都出咗通告，只要出示傷殘證，手推車都可以唔收車直接上巴士，點解我呢架就唔得？」經過一輪舌戰後，司機突然態度軟化：「我駛前少少俾你哋上。」適惜媽咪認為巴士已經到站，這個要求十分不解，但卻沒有深究，結果巴士一駛前就沒回頭，她推着女兒呆站在巴士站。

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一波未平一波又起，很快下一班的249M到站，這次司機又不當兒童輪椅是「輪椅」，更直言是手推車，令適惜媽咪一行人目瞪口呆，不過司機最終仍然肯接載他們，皆因看見大女兒插住鼻胃喉而出於同情。不過，對此不認同的朋友即爆發，說：「唔係同唔同情，係本身就要載，之前個司機拒載，我會投訴佢。」司機亦不識趣地回了句：「我都唔想車你哋㗎！」難忍心中怒火的適惜媽咪決定投訴這位司機，導致他即場不滿罷駛，把車上乘客趕下車，然後把他們一行人留在車上並關上所有車門。事件最終驚動九巴職員到場處理，該九巴職員了解事件後即場訓斥司機：「話呢架係實實在在嘅輪椅，問司機有冇睇通告。」而適惜媽咪最後合共花了一小時十五分左右才成功登車。

九巴向適惜媽咪致歉 承諾跟進事件

事後，適惜媽咪投訴了上述事件的兩位司機，九巴致電回覆適惜媽咪指，會召見涉事司機訓示，把事件紀錄在司機檔案以及會安排便衣職員監察他們。不過適惜媽咪丈夫卻不收貨，他希望九巴做到以下五件事：

1.如何防止拒載發生

2. 跟進員工歧視殘疾人士

3. 回應禁錮事件

4. 改善內部通告，確保所有員工知悉

5. 辭退該兩名司機

九巴回應：兒童輪椅可登車

而本報就此事查詢九巴「輪椅」標準時，說制訂標準的是政府，這問題不方便回應。另一方面，九巴已就事件作出跟進調查並會採取適當的紀律行動。九巴對乘客不愉快的搭乘體驗表示抱歉。

九巴一向有為車長提供指引，並會再次提醒車長，要加倍留意殘疾人士的交通需要，並應主動協助及照顧乘客，而兒童輪椅或手推車使用者，在登車後毋須摺合兒童輪椅或手推車，車長更應待乘客泊好輪椅或手推車及安全使用安全帶後才開車。