【親子教養】讓孩子得到「習得性無助」　你認為殘忍嗎？｜程衞強

Martin Seligman花了很多精力研究習得性無助，研究人員發現，無助感可以是學習得來的。原本的實驗是這樣的：

實驗組中的狗隻在籠裡面受到痛楚但不會造成實際傷害的電擊（我明白這樣已經夠殘忍！），他們在籠裡面無論怎樣走，也沒可能避開電擊的痛楚；控制組中的狗隻則沒有接受過電擊這個過程。

然後，實驗人員將實驗組及控制組的狗隻，放到一個新的籠裡，這個籠中間有一個通道，可以通到對面沒有電擊的地方。當電擊開始時，控制組的狗隻在籠裡亂跑，意外中穿過通道及障礙物走到無電擊的地方，幾次之後，當電擊再來的時候，牠們更快捷地逃到安全的地方，代表著牠們學到了逃跑。可是實驗組呢？牠們伏在地上低鳴（好可憐哦！），放棄逃跑，即使實驗者慫恿牠們穿過通道及障礙物逃跑，牠們仍無動於衷，牠們認為逃跑也是白費氣力的，這就是習得性無助。（Overmier, J. B., & Seligman, M. E. P. Effects of inescapable shock upon subsequent escape and avoidance responding. Journal of Comparative & Physiological Psychology, 1967, 63, 28–33.）

其後，Seligman將實驗應用在老鼠身上，並研究習得性無助跟身體健康的關係。他將腫瘤細胞注射入老鼠上，根據過往數字，這個份量的腫瘤細胞大約會有半數老鼠死亡。然後他將老鼠分為三組：無法逃避電擊組（即上述的實驗組，習得性無助組）、逃避電擊組（即上述的控制組）及無電擊組。實驗人員發現，習得性無助組的生存率最低（只有27%）；無電擊組的生存率則與過往數據相若（54%）；而能夠逃避電擊組的生存率則最高（63%）。由此可見，似乎習得性無助在不自覺之間影響著我們的身體健康。（Visintainer, M. A., & Seligman, M. E. (1982). Tumor rejection in rats after inescapable or escapable shock. Science, 216(4544), 437-439.）

這些實驗很殘忍嗎？是的！我們當父母的有這樣殘忍嗎？

網絡圖片

當我重新審視這些實驗的時候，我想起近日網上的一張照片，照片中是一個為孩子慶生的生日蛋糕，上面寫著類似的說話：「地球一日唔毀滅，你都要做作業」，然後有多本練習簿插在蛋糕上，照片背面也有男孩的身影，從他的表情，我明白了在人類身上，什麼是習得性無助。

我們在管教的時候，是「一言堂」嗎？孩子需要「Do before you complain」嗎？這樣除了習得性無助外，原來可能還會影響健康呢！

另一個反思，當我們遇到逆境，記得不要放棄希望。放棄希望不單止等如肯定沒有希望，還會影響健康呢！所以，在逆境，要抱有希望，然後跟逆境鬥長命！

作者簡介：程衞強

兩子之父，香港註冊心理學家、英國特許心理學家，雙碩士學位（應用心理學（特殊學習需要）、環球商業管理）、雙學士學位（應用心理學、人力資源管理），現為大學客席講師、私人執業心理學家、企業顧問、創業家，卻同時是專注力不足症（ADHD）患者，現身說法讀書不需要坐定定、分心也不一定一事無成！

專頁：Victor Ching -註冊心理學家