培養孩子的專注力　1至3歲各階段的訓練貼士丨Karen 教養信箱

新的一年到了，我剛剛在2019年經歷大多數家長都有選校和面試的「長跑比賽」。兒子總算是選到他最心儀的小學，我們也為他感到非常高興。一家人帶着輕鬆且愉快的心情外遊，過了一個暖笠笠的聖誕節，為2019年畫上一個完滿的句號。

在2020年，相信各位家長都有新開始、新目標。我也不例外。今年我要繼續努力，我已經準備陪女兒參加「長跑比賽」。雖然我已有些參賽經驗，但是我不敢鬆懈。在今年一月，我安排的首要目標是提高女兒的專注力。

一. 1歲開始

我記得在女兒不同的年齡階段，我都會發掘她的興趣，並花心思陪她玩她喜歡的遊戲。當女兒一歲的時候，她就開始喜歡聽故事。只可惜是她缺乏耐性，未能專心坐下來去聽整個故事。因此，我為她買了很多童話故事貼紙書。每天晚上，我都會抱她入懷，我一邊講故事，她一邊貼貼紙。由於女兒在聽故事的過程中有「動手做」的機會，所以她感到份外滿足。我漸漸地看到女兒的轉變。她聽故事的專注力由兩至三頁開始，慢慢進步到完成整個故事。現在的她當然是可以自己專心地閱讀。

二. 2歲開始

到了女兒兩歲時，砌拼圖是我和女兒的親子活動。最初，由於她對不同的動物感興趣，所以我買了一些簡單的動物拼圖給她。我開始在網絡上找資料，並學習拼圖的技巧 (例如：找邊、分色)，我們都慢慢地對砌拼圖的興趣越來越大。砌難度高的拼圖需要無比的專注力和持久力。我們母女倆一邊砌拼圖，一邊「傾閒偈」，這樣我跟女兒的關係自然會更好啦！

三. 3歲開始

除了砌拼圖之外，女兒還喜歡砌積木。 這正好是我們一家四口的喜好。每逢特別的日子 (例如：生日、聖誕節) ，我們都會買禮物給孩子們。這些年，我們買最多的莫過於是積木。每當哥哥和妹妹同時間一起「埋頭苦幹」地砌積木時，我們的家就像一個小積木工廠呢！我最喜愛看到的一幕就是兄妹倆互相幫忙。這不但是讓兄妹提升專注力的遊戲，而且更讓他們感受到手足情的可貴。

在培育孩子不同的技能時，我發現最重要的是持之以恆。這就是父母管教孩子時能夠實行到「正面管教」(Positive Discipline) 的原因。由於父母可以在生活細節上加入「正面管教」的技巧，所以他們很容易有機會去不斷嘗試、重複練習，從而掌握當中溫和且堅定的正向教養技巧。父母不但可以閱讀有關的書籍，而且可以報讀「正面管教」家長課程 (http://bit.ly/kny-parenting-01) 來學習「不嚴厲、不驕縱」的技巧。

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。