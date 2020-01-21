【SEED擦膠】日本熱炒透明擦膠登陸香港　比併價錢乾淨度

由日本老版文具廠「SEED」研發5年，終在上年中推出的「透明擦膠Clear Radar」甫推出已旋即被搶購一空，透明擦膠與傳統擦膠最大分別是擦掉字體時，透明擦膠可清楚看到所擦部分，為使用者帶來方便。好消息是香港有大型書店成功入貨本周開始發售，記者購入後將透明與幾款傳統擦膠比較價格、乾淨程度及重量。 攝影：許珞珩、王淑君

日本掀搶購熱

上年中推出的「透明擦膠Clear Radar」，使用淺藍色半透明包裝，曾經在文具展中獲得「新製品比賽」最優秀賞，據日本媒體報道SEED公司耗費5年，才成功研究出透明擦膠，與傳統擦膠相比，透明擦膠可在擦掉東西時可清楚看到擦掉的部分，對用於設計、繪圖方面是非常實用，而且外型新奇出眾，價格為100至150日圓，旋即出現搶購潮。記者上年12月時在日本大阪及名古屋多間有出售文具的商店也找不到「透明擦膠」蹤影，而日本大型購物平台「樂天市場」以290日元出售一塊，但最後仍然搶購失敗。

記者今日在大型書店購入的「透明擦膠Clear Radar」

大型書店貨源充足

直至上星期香港三聯書店在網站公佈本周將有「透明擦膠」出售，記者今日於荃灣三聯書店發現「透明擦膠Clear Radar」，較大尺寸售價為港元13，小號售價為港元8.5，相比同一牌子的傳統白色擦膠，售價貴一倍。



現場所見透明擦膠貨源充足，記者向店員查詢銷量時，店員說：「返了貨幾天，暫時不是太多人買，日本人常常都出新貨，我們也不知道這個有甚麼特別。」記者致電觀塘APM、灣仔分店，店員亦稱有大量貨，不用預留。而日本購物平台樂天市場今日仍有「透明擦膠」出售，價格為1650日圓十塊，約為165日圓一塊。

+ 5 + 4 + 3

實測與傳統擦膠分別

記者在白紙上用鉛筆畫上一條直線，分別用4種不同擦膠擦3下，以測試擦除鉛筆線的效果，測試後發現透明擦膠雖然使用時可以看到鉛筆線的痕跡，但擦後遺留的痕跡較多，擦散了筆跡；最好效果的是黑色擦膠，較為乾淨，而且擦除範圍小，較易掌握應擦除的位置。2款白色擦膠的效果相若，相信適合擦除較大的範圍。