【農曆新年】 鼠年必備稱謂計算器及美顏App　借桌遊炒熱氣氛

新年除了要準備利是、賀年食品、禮品外，當然還要準備「賀年App」！親戚點稱呼？蘿蔔糕、年糕有沒有吃太多？食完飯又要同親戚瘋狂照拍，用甚麼美顏相機好？以下是我們為大家推介的過年必備實用手機程式！

1.三姑六婆

拜年莫說是小朋友，有時大人也不知道應怎稱呼親戚才對！而且大人的情況更尷尬，小朋友姑且有可愛氣場保護，還可以用「Uncle，Auntie」帶過，因此你需要這個APP！用法很簡單，只需要輸入你和對象的關係，稱謂馬上會計算到出來。

2.Calorie Mama

新年飯桌上一定會異常豐富，對於正在進行減肥大計，或者因身體毛病需要注意飲食的大人來說會相當苦惱。Calorie Mama這個APP可以說是最適合我們這群「科技白痴」用的程式，只需要輸入自己身體數據，然後對著食物拍照，便會自動辨認到食物份量和計算到大約整體的卡路里，連香港地特色的魚蛋、燒賣、雞蛋仔都可以辨認到。只要輕鬆拍下自己每餐的食物，程式便計算到你有沒有過分涉取卡路里！

3.街坊Gaifong

過年想必大家一定收拾了很多陳年物品出來，當中可能有你不要的遊戲機、舊款的相機等等，而街坊就是一個平台把你有用的東西借給別人來賺取收入。反之，你亦可以主動借用別人的物品去過年，各式桌遊、航拍機也可以租賃。

4.相機濾鏡程式

新年當然會和不同的親戚拍照，不想用普通相機太過簡單的話，市面上有很多相機濾鏡程式可以選擇，不過這裡就不特別介紹那一款，因為大部分有美顏相機功能的都會推出新年特效，例如大家熟悉的如「美圖秀秀」、「天天Ｐ圖」等，不過合不合心意就要用家自己嘗試。