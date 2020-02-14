武漢肺炎疫情持續，教育局昨日宣佈全港學校繼續停課，不早於3月16日復課，小朋友在家不出門的日子仍需持續 一段日子。不少學校會利用電子學習，令學生在此階段「停課不停學」，但除了學習功課上的知識外，其實生活上也有大大小小學問值得小朋友學習，下廚便是其中一種，有心理學家已證實孩子能夠親手烹調出一些成品，便可提升自信，同時藉此培養獨立的個性。
我們特別邀請了9歲的Johnatha與媽媽Kanris一起為大家示範適合小朋友入廚的菜式，今次示範的是小朋友一定喜歡的「芝士麻糬波波」，最適合作為下午茶茶點小食。
(照片由受訪者提供)
點圖即看芝士麻糬波波製作過程：
點圖即看芝士麻糬波波食譜及製作方法:
由於與小朋友一起製作食物難免會遇到比自己更多的問題，Kanris特別給家長在陪伴小朋友製作芝士麻糬波波時要注意的4個建議：
1.小朋友打蛋要練習
1.小朋友打蛋要練習
「初初打蛋時小朋友可能緊張，易弄裂雞蛋、手指都插到蛋液裡，將蛋殼打到蛋液中、打得天一半地一半等等都是常見，但家長不要太緊張。」
氣炸鍋美食 停課學煮餸 9歲小廚神示範製作芝士麻糬波波
2.協助小朋友倒牛奶
「不同牌子的粉有不同吸水度，天氣的濕度亦有影響，所以有可能加足牛奶粉糰仍然會很乾，仍有可以加一半牛奶粉糰已變成漿糊狀，所以在步驟三時，家長可能要協助小朋友將牛奶時要逐少逐少加入粉中，因為小朋友容易一次過倒入太多牛奶。」
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3. 量材料可學數學
「無論是秤材料或用磅量材料，二至三年級的小朋友大都可以做得來，家長可以教小朋友用量杯順便學數學。」
4.注意食物在氣炸鍋的擺放位置
4.注意食物在氣炸鍋的擺放位置
「食材入氣炸鍋時，小朋友未必能夠拿捏擺位，家長也可以先告訴小朋友粉糰炸完後會發漲，所以不要放得太密，但又不要擺得太亂，太亂便不能盡用空間。」