【氣炸鍋美食】停課學煮餸　9歲小廚神示範製作芝士麻糬波波

武漢肺炎疫情持續，教育局昨日宣佈全港學校繼續停課，不早於3月16日復課，小朋友在家不出門的日子仍需持續 一段日子。不少學校會利用電子學習，令學生在此階段「停課不停學」，但除了學習功課上的知識外，其實生活上也有大大小小學問值得小朋友學習，下廚便是其中一種，有心理學家已證實孩子能夠親手烹調出一些成品，便可提升自信，同時藉此培養獨立的個性。

我們特別邀請了9歲的Johnatha與媽媽Kanris一起為大家示範適合小朋友入廚的菜式，今次示範的是小朋友一定喜歡的「芝士麻糬波波」，最適合作為下午茶茶點小食。

(照片由受訪者提供)