小朋友在現今的成長環境下,很多時家長惟一給孩子的責任就是讀好書,將來找份好工作,日常家務多交由媽媽或外傭負責,對於自己也是家庭成員這個身份的責任,已經分身不暇,而用甚麼方式過生活亦會影響將來小朋友會成為一個怎樣的人。有研究指,如果平日有幫家人做家務,未來收入會更高。

重點在於「責任感」

美國哈佛大學心理學家韋特朗(George Vaillant)曾經追蹤過一組青少年長達十年的時間,發現有童年時有幫家人做家務習慣的小朋友,成年後更容易獲得高薪職位,其機率比童年時不做家務的小朋友高出四倍;和一般人相比更是少了15倍的失業機會。

不過家長們千萬不要誤會,其實做家務和將來的工作機會沒有必然關係,其重點在於承擔責任這個特質,擁有該特質才是令小朋友將來就業情況產生如此巨大的差異。家長可根據小朋友年齡,試著讓他們也負擔一些家事,都是訓練他們責任感的機會。

參考資料:《Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study》by George E. Vaillant