【SEN】孩子不聽話與過度活躍症有關？　分辨的關鍵在於兩個範疇

編按：孩子經常不聽話，不能專心做一件事，是否患上了過度活躍症？有何症狀可以讓家長分辨？且看下文作者分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【SEN】孩子老是唔聽話是否有過度活躍症？ 分辨的關鍵在於兩個範疇……」，刊於01撐場】

當孩童在幼兒期的時候，家長未必會察覺到孩子的行為問題；而直到求學階段，有些家長會發現自己的孩子特別唔聽話、唔受教，甚至陸續收到學校的投訴。這個時候，有些家長可能會憂慮自己的孩子是否有些與別不同，是否患上了過度活躍症（ADHD）？下文就將會解答關於一些學童過度活躍症的迷思。

有些家長會發現自己的孩子特別唔聽話、唔受教，甚至陸續收到學校的投訴。這個時候，有些家長可能會憂慮自己的孩子是否有些與別不同，是否患上了過度活躍症（ADHD）？（Rupert Britton/unsplash）

如何評估學童有過度活躍症？

過度活躍症的行為特徵與頑皮很相似，所以一般家長都很難會發現自己的孩子患有ADHD。然而，對一些SEN孩子來說，及早識別將有助孩子和家長共同面對學習上和生活上的問題。因此，當家長懷疑自己的孩子是否出現了過度活躍症的時候，可先從下表作檢視，然後再經學校社工或普通科醫生轉介，讓孩子接受專科醫生的評估。專科醫生亦會參考教育心理學家，老師和學校的資料作全面評估。

根據美國精神醫學會DSM-IV對過度活躍症所列的標準，假如學童在以下兩類行為特徵中出現了六個或以上的問題，並在兩個或以上的環境（例如學校或公眾場所等）出現這些問題超過六個月，該學童便可能被評定為「過度活躍／注意力缺陷」。

過度活躍症的行為特徵與頑皮很相似，所以一般家長都很難會發現自己的孩子患有ADHD。（Tanaphong Toochinda/unsplash）

過度活躍、衝動行為的特徵（出現下列六個或以上的問題）：

1、身體、手腳經常郁動

2、需要安坐的時候 , 經常離座

3、不需要的時候，經常走動，爬高爬低

4、不能安靜地玩耍

5、好像是開動「摩打」似的不停走動

6、經常說話過多

7、搶着說出答察

8、經常不能排隊、輪候

9、經常騷擾別人

兒童反叛可能受家長管教，環境或先天性格所影響，能透過後天培育去消除；但大量研究發現，過度活躍症的行為卻是出於生理因素、遺傳以及腦部結構所影響，只能透過後天作適應調整。（priscilladupreez/unsplash）

注意力缺陷的特徵（出現下列六個或以上的問題）：

1、經常有不小心的錯誤

2、難保持注意力

3、經常好像沒聽到別人的說話

4、經常未能完成功課、工作

5、組織工作、活動有困難

6、逃避要長時間專注的工作

7、經常遺失工作或活動的必須品

8、經常容易分心

9、經常忘記日常活動

在香港，學童過度活躍症的問題很普遍，大概每100名兒童中，就有4至5名是由過度活躍/注意力缺陷的問題，而又以男孩佔多數。（Jerry Wang/unsplash）

過度活躍症的行為問題會隨着年齡而消失嗎？

在香港，學童過度活躍症的問題很普遍，大概每100名兒童中，就有4至5名是由過度活躍/注意力缺陷的問題，而又以男孩佔多數。過度活躍症的兒童主要會有注意力缺陷（Impaired Attention），過度活躍（Hyperactivity）以及衝動行為（Impulsivity）等三樣。過度活躍的問題普遍是在六至七歲開始顯著，而隨着年齡增長，有些過度活躍的行為特徵會變得受控制及不明顯。不過，研究顯示，它們並不會隨着年齡增長而完全消失。

儘管過度活躍症的行為特徵與兒童反叛非常相似，但兩者所引起的原因卻是完全不同的。兒童反叛可能受家長管教，環境或先天性格所影響，能透過後天培育去消除；但大量研究發現，過度活躍症的行為卻是出於生理因素、遺傳以及腦部結構所影響，只能透過後天作適應調整。所以，家長一旦出現了憂慮，便應儘早為孩子作全面評估。

參考書籍：

楊坤堂（1999），《注意力不足過動異常——診斷與處遇》，台北市：五南圖書出版。

內容提供：喬木

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