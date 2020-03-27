【開倉】媽媽掃平貨推介　3大玩具嬰幼兒用品推網上開倉

受到新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，學生復課日子遙遙無期，小朋友在家中非常沉悶，做父母的，除了可以安排他們在家學習，亦可以購買一些玩具讓他們玩耍、打發時間。疫情下大家都不想外出，不妨在網上購買玩具給孩子吧！

1.G Square尚購

網店G Square尚購由即日至4月4日推出網上玩具開倉優惠，超過50款玩具將以開倉價發售。包括有UNO x Pokemon、Frozen 2、反斗奇兵 4、BTS 特別版及最新UNO Flip雙面版、嬰幼兒玩具品牌Fisher Price 玩具和多個熱玩益智Board Games。而每單一訂單滿$100 即送價值$48 Disney精美口罩套乙個(送完即止)，解決口罩亂放問題，四款卡通收納套有齊胡迪、巴斯光年、三眼仔、火腿豬、Elsa & Anna同Winnie the Pooh。

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2. Troopers LEGO Outlet

LEGO 粉絲可以在Troopers LEGO Outlet網站上購買LEGO，除了有適合小朋友玩的LEGO，亦有一些適合大人玩的系列以優惠價出售。送貨方面，除了可以用順豐到付，亦可以親自到石門提貨點自取。

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3.BB開倉

BB開倉在疫情期間提供網上購買服務，大家只需要將想購買的貨品截圖並透過facebook inbox給BB 開倉，即可以送貨。大家可以透過銀行過數、Payme、轉數快、支付寶購買，買滿$300還包順豐櫃運費。