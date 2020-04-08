【新冠肺炎】兒童多輕症或無症狀成播毒溫床　7成人有呢三個病徵

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續於全球肆虐，本港相繼出現兒童及40日大嬰兒確診病例，台灣近日亦因4歲男童確診而出現首次的幼兒園停課。以為兒童染疫的機會低？各國相繼有專家指出，兒童的感染機會與成人一樣，惟多數為輕症或無症狀感染者，重症多出現在5歲或以下的嬰幼兒病例，究竟兒童感染新冠肺炎會有咩病徵？

逾七成兒童患者出現發燒、咳嗽和呼吸急促

美國疾控中心（CDC）於本周一發表有關新冠肺炎的初步感染數據，研究分析了2月12日至4月2日全美149,082病例，其中2,752宗（佔1.7%）涉及18歲以下的兒童，嬰兒佔兒童病例的15%。在兒童病例中，有73%的人發燒、咳嗽和呼吸急促，其他症狀包括肌肉疼痛、喉嚨痛、頭痛、噁心、嘔吐，腹痛和腹瀉。

相比起成人，流鼻涕在兒童中更為普遍。報告指，大多兒童病例均屬輕症，但強調症狀較輕或無症狀的病人，包括兒童，也會傳播病毒。他們可能較少自我隔離，或成社區的播毒溫床。

研究指重症患者多為嬰幼兒。

重症多為嬰幼兒

早前中國上海兒童醫學中心於《兒科》（Pediatrics）雜誌發表研究，分析中國2000多名確診兒童。一半兒童症狀輕微，約39%的患者病情中等，沒有明顯的呼吸困難，大約4%的人沒有任何症狀。當中有125宗（近6%）屬重症患者，其中超過60%為5歲或以下，40宗為不足12個月大的嬰兒。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的兒科助理教授克魯茲（Andrea Cruz）指，這有可能是由於嬰兒的免疫系統發展尚未成熟，無法進行有效的免疫反應。但他相信，大量輕症或無病徵病例並沒有進行病毒測試，因而有可能一直低估了兒童的感染情況。

按圖即睇兒童感染病徵：

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資料來源：The Washington Post,紐約時報