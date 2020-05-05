【免費兒童口罩】UNICEF口罩登記今晚截止　最少25人搶一盒

市面口罩供應略為回穩，加上更多本地品牌的掘起，令大家可以緩一口氣。不過，市面發售的口罩仍是以成人尺寸為多，幼童和中童尺寸的仍是供不應求，UNICEF HK獲李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買100萬個兒童口罩，其中50萬個在4月28日至5月5日公開接受全港家庭登記免費領取，截自今日（5日）下午3時30分數據，網絡供應商合共收到接近25萬個登記，申請者的中籤機率將低於4%。

設中童款及幼童款

UNICEF HK獲李家誠透過恒基兆業「抗疫基金」捐款購買100萬個兒童口罩，分發給有需要的兒童，其中50萬個口罩已陸續贈予「童你抗疫」衞生行動的基層家庭，現階段UNICEF HK 擴大對全港家庭的支援，餘下的50萬個兒童口罩（共1萬盒）於上月28日開始，公開接受全港家庭登記免費領取，稍後將根據抽籤結果，分發給最多1萬位中籤者。是次UNICEF HK亦特別準備了「中童款」及「幼童款」口罩，以應不同年齡兒童所需。

5月5日23:59截止 中籤機率低於4%

參加方法十分簡單，只要進入網上申請系統（https://mask.unicef.org.hk），輸入5項資料，包括家長姓名、流動電話號碼、電郵、兒童就讀學校以及其身份證或出世紙編號頭4位號碼即可；是次抽籤並非先到先得，登記可以在8天內進行，方便家長安排登記時間。

登記截止時間為5月5日晚上11時59分，截自5月5日下午3時30分數據，網絡供應商合共收到接近25萬個登記，預料仍有市民「最後衝刺」，因此申請者的中籤機率將低於4%。

中籤領取方法

在領取辦法方面，UNICEF HK與OK便利店合作，在38 間分店設口罩領取點，讓中籤人士可以簡便地透過兌換碼，更彈性地領取免費口罩。