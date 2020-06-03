小一派位2020｜有學校叩門面試改為拍片　校長：不要太多剪接特效

小一派位結果於6月3及4日，由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》公布結果，與此同時，不少學校亦公布了叩門詳情，讓家長在小一派位不理想時，能有一個後備方案，爭取入讀更心儀的學校。疫情下，家長亦要留意學校面試形式的轉變，不但有機會問及停課期間的狀況，更有機會以錄影取代面見形式，是情況比較特殊的一年。

天虹校長：拍片不是希望增加家長負擔

疫情下，不少學校改以ZOOM形式或提交特定內容影片去取代首輪面見，而天虹小學就是其中之一。校長馮耀章指，因疫情影響，早於五月已下決定，把第一輪面見改成提交三分鐘的錄像：「以往第一輪面見都係叫啲小朋友嚟砌下玩具，傾下偈，但今年因衛生問題都做唔到。」

校長更強調，叩門的家長不乏是派位不理想的，意即這批家長未必只「叩」一間學校，因此亦不想增加家長的負擔，眼見坊間很多報導說家長聘用專業拍攝公司製作影片，校方並不是要求這樣！影片亦不需要太多剪接或特效，只是想透過小朋友的自我介紹，以及描述自己的創作時，初步了解他們，並允許家長在一旁協助，而不採用ZOOM則是考慮到小學友面對陌生人時，會影響表現。

問題或會提及疫情

天虹小學會從眾多叩門申請者中篩選部分進入第兩輪面見，而這部分的形式主要是老師與學生、家長聊天交流，人數比較容易控制。而校長相信，無論是自己學校或是其他學校的面試，他們只是一群4至5歲的小朋友，不會問及太深奧的問題，多與生活相關，因此不排除會了解一下小朋友停課期間的日常生活。

了解學校需要

學校基本上都十分了解自身較適合那一類同學，因此家長不妨先了解學校的理念、方針，而天虹小學馮校長認為，天虹的小朋友都是偏向「活潑型」，是主動學習者，敢於表達自己、嘗試新事物，不害怕成敗等特質。

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沒有「111」亦可放膽一試

由於不少家長在叩門時會遇到只接受在三個階段均填寫該校作為第一志願，即所謂「111」的學校，兒童發展及升學專家Ken Sir表示如果學校只是網上下載表格或網上遞交表格，家長亦可建議放膽一試。

另外，不少小學都喜歡取錄愛閱讀的孩子，有機會要求孩子帶一本書前往面試，所以家長應在這疫情假期間，多鼓勵孩子閱讀及提升表達技巧以應付面試。最後，Ken Sir提醒家長 :「即使獲派結果不滿意，必須於指定日期前到獲派學校註冊，否則當作放棄學位，到時就真的『非叩不可』。」

拍片切忌太多花巧剪接

今年有部分學校取消面見，以交影片及網上面試取代親身面見。Ken Sir提醒家長拍攝面試影片時要留意，他說：「有很多家長也喜歡找製作公司拍製，但要留意這類製作公司本身從事哪方面的攝錄工作，曾有學生找到婚紗攝影公司去製作面試影片，影片拍得差，結果也未能獲取錄。」

Ken Sir建議拍攝面試影片注意細節：

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