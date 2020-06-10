意大利版打破傳統《Vogue》　 以幼童畫作做封面象徵疫情後重生

知名流行時尚雜誌《 Vogue》在全球21個國家和地區都有發行，《Vogue》雜誌封面一向會用模特兒穿上時尚服飾作為封面，不過在新冠肺炎疫情下，意大利版 《Vogue》一改作風，繼四月的全白封面後，六月找來八位年約2至10歲的幼童設計封面，象徵對疫情後產業重生的期待。

意大利版《Vogue》六月號找來八位年約 2 到 10 歲的幼童設計封面，封面以「Our New World」為題，以小朋友簡單的畫作呈現 Chanel 2019/20 Métiers d’art 工坊系列，象徵純潔、無害，以及對疫情後產業重生的期待。

兒童是疫情下不明顯的受害者

意大利版 《Vogue》總編輯 Emanuele Farneti 說道：「這期封面由來自不同國家的兒童共同完成，他們同時也是這場疫情許多人忽略且最不明顯的受害者，從他們開始，我們得以想像一個全新的世界。」

（IG@vogueitalia）

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意大利版 《Vogue》已經不是首次破格不以模特兒穿上時尚服飾作為封面，四月時為致敬醫護人員換上全白色封面。為此雜誌進行了解讀，「不論任何事情，當人們將離世，醫護人員冒著生命危險，世界變得不一樣，但Vogue Italia基因不變。」