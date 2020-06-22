不敢答問題怕跟陌生人對話　非單純害羞　有機會患上選擇性緘默症

很多學生上學時會變得特別安靜，老師問問題亦不敢回答。家長可能覺得孩子只是單純害羞，但原來在特定場景下變得特別安靜的人有機會患有選擇性緘默症！選擇性緘默症是一種社交焦慮症，身為過來人的言語治療師鄭穎賢姑娘 Wincy，解構病症的特性，以及如何分別選擇性緘默症、自閉症和害羞的小朋友。 攝影：高仲明

小朋友上課特別安靜，老師問問題怎樣也不願意回答，看見陌生人完全不敢對話，甚至搭小巴不敢叫落車，不敢打電話訂座或打給陌生人。很多家長會覺得這是因為小朋友害羞，但其實有可能是患有選擇性緘默症！台灣有研究顯示，平均每250名學童，就有一位患有選擇性緘默症。選擇性緘默症的學童一般表現較爲文靜和不起眼，學習能力亦屬正常範圍，在非特別場合難以察覺，以致不少選擇性緘默症患者均被忽略而錯過治療的黃金期。

按圖清選擇性緘默症、自閉症及怕醜的分別

言語治療師鄭穎賢姑娘 Wincy本身患有選擇性緘默症，「我好遲先知自己患有選擇性緘默症，我小學一年級開始已經有呢個病，但我一直唔知道呢個係一個問題。直至我做咗幼稚園老師，發現有學生好怕講嘢，但佢哋屋企人就話佢哋係屋企又無呢個問題，我哋之後先發現選擇性緘默症呢個病症，於是我哋就搵方法令學生喺課室講返嘢，而我亦發現原來自己細個都有呢個病。」

言語治療師鄭穎賢姑娘 Wincy

病發時完全不能說話

Wincy表示，自己去到實習時又再次病發。「我見心理醫生才知道自己有選擇性緘默症，而且從小學一年級已經有病。選擇性緘默症是焦慮症的一種，病發時會完全講唔到嘢，好像『棘住咗』咁，病人會覺得自己成個人『硬咗』，小朋友會出現流汗、揸緊拳頭。」Wincy表示，有些病人長大後選擇性緘默症病情會有所紓緩，但不代表其焦慮症已經得到改善，「焦慮症會變形，只不過經過時間洗滌焦慮症不再影響病人說話的部分，但依然存在，影響其他生活問題。」

Wincy表示病發時會感覺到想說的話卡在喉嚨卻無法發聲。

遺傳或成長環境導致

被問到應該如何紓緩選擇性緘默症，Wincy表示，治療師會提供一個安全、自由的環境，讓患者可以放心表達自己內心世界。「選擇性緘默症最大成因係屋企人都有焦慮嘅問題，一個遺傳或成長環境，會令小朋友好大機會有焦慮。」

Wincy指出曾經有一個患者在媽媽面前不願意說話，原因是媽媽回家中擲東西，亦會很惡地鬧他，導致他不敢說話，後來來到診所，在沒有媽媽的環境下，那位小朋友開始慢慢有信心表達自己害怕什麼，從而讓我們能夠協助，讓他們重拾信心說話。

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患者後期或會變成社交恐懼

很多人會誤解選擇性緘默症患者是單純怕醜，Wincy 指出「抑鬱就係長時間嘅唔開心，唔開心到返唔到學；選擇性緘默症就係怕醜影響到講唔到嘢 、返唔到學，可以話係好誇張嘅怕醜，呢個怕醜嘅背後就係焦慮症，因為佢哋驚講錯嘢 、達唔到你哋期望 、驚俾人批判，因此會唔敢講嘢，好多選擇性緘默症患者後期會變成社交恐懼 、社交焦慮。」

她提醒，家人、朋友、老師要學會接納他們，了解他們不敢說話的成因。「家長、老師可以預告，話定俾佢哋知當日會做啲乜，特別係老師要話俾佢哋知唔會抽佢哋答問題，因為好多選擇性緘默症嘅小朋友好擔心自己答唔到問題，會焦慮到上唔到堂。而家長亦應該俾多啲鼓勵佢哋。」

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