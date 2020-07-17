【免費學英文】DR-Max 送出14本迪士尼英語故事書共5,000份！

書展宣佈延後，今個暑假，父母跟子女都要留家，而在家中的最佳活動當然是一齊看看圖書工作紙，輕輕鬆鬆學英文！

DR-Max 推出 5,000份【迪士尼英語學習計劃】禮遇，參加者可免費獲得14本迪士尼英語故事書及一份由DR-Max出版適合其年級的英語工作紙! 5,000份，先到先得，送完即止。

迪士尼英語學習計劃套裝14書：

圖書套裝包含共14本英語故事書，以迪士尼人物編寫，印有精美迪士尼角色圖畫，印刷精美、發放正能量，提升小朋友EQ及養成閱讀英文良好習慣(迪士尼圖書將隨機送出)。立即參加，5,000份禮品，先到先得！

https://bit.ly/2CahgzT

套裝包含14本不同的迪士尼卡通人物。

全彩色印刷，每書約48頁。

附有導讀書籤，小朋友一邊閱讀一邊聆聽書中的英文內容。

英語工作紙教導小朋友英語學習重點技巧。

條款及細則：

1. 每個聯絡電話只可以登記一次，每個家庭只可以登記一次。

2. 登記者必須年滿18歲或以上及直屬登記之小朋友家長方可領取。

3. 此禮品不設代領，亦不另設安排郵遞、速遞送貨。

4. 登記者需於指定日期親臨DR-Max Limited (鄰近葵興地鐵)領取禮品。

5. 成功登記後將有專人於登記日後21個工作天內聯絡客戶，預約到DR-Max Limited領取。

6. 此禮品數量有限，送完即止。

7. 只限非 DR Max 會員參加。

8. 如於3個月內曾參與DR-Max或其聯營機構舉辦之同類型活動，恕不接受登記。

9. 收到預約電話後，須於2020 年10月18日或之前於指定日期及時間親臨 DR-Max Limited 完成所有領取程序，逾期即被視為放棄。

10. 不接受未經預約之取貨安排。

11. 如有任何爭議，DR-Max Limited保留最終決定權。