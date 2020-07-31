《大偵探福爾摩斯》再奪「十本好讀」　作家厲河分享學好中文貼士

香港閱讀城每年都會舉辦「十本好讀」選舉，本屆「小學生最愛作家」則由香港偵探推理小說作家厲河奪得。厲河作家的作品《大偵探福爾摩斯》非常受小朋友歡迎，去年更加改編為大電影登上大銀幕，厲河指正在考慮創作外傳故事，並表示小朋友透過閱讀書籍，能夠有效加強中文造詣。

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香港閱讀城舉辦的「十本好讀」選舉由學生、教師一人一票選出，《大偵探福爾摩斯》的作家厲河今年憑著《大偵探福爾摩斯 43 時間的犯罪》再次奪得「十本好讀」小學生最愛作家殊榮。

《大偵探福爾摩斯 第43集 時間的犯罪》

厲河指出再次成為最愛作家非常開心，「好開心再次奪得「十本好讀」小學生最愛作家殊榮，亦覺得好特別。第一點係今年7月啱啱推出第50集《大偵探福爾摩斯》，數字上好有意義，而且今年亦係我第10年寫呢本書，年份上亦值得紀念。」

《大偵探福爾摩斯 第50集 金璽的詛咒》

電影版《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》去年上映，被問到下一步計劃，他表示因為資金及疫情問題，電影暫時未在計劃中，亦不會開設新主題故事。「不過最近嘗試寫《大偵探福爾摩斯》嘅外傳，最新係寫緊N博士的外傳故事，完咗N博士外傳後考慮為故事中嘅女仔角色愛麗絲創作外傳。」愛麗絲並不是原著中的角色，而是厲河創作的角色，「有讀者向我反映故事冇女仔，於是我就加入愛麗絲呢個角色。」

第17屆十本好讀 小學生最愛作家 厲河 （受訪者提供）

厲河認為作為一個作家，要引導發小朋友對中文的興趣，最重要是故仔吸引。「而家太多娛樂、太多誘惑 ，小朋友好難專心閱讀，因此書本開頭幾頁要吸引，只要小朋友睇得多，就會對中文產生興趣。」

他認為，訓練閱讀習慣及寫作能力只有一個方法，「無得偷懶，無捷徑。一定要睇得多，只要閱讀量夠多，先可以訓練閱讀習慣」厲河建議父母可以購買小朋友喜歡的作家旗下的書籍，並將喜歡的書籍重複看。「寫作方面，如果小朋友有一個段落特別鐘意，可以將段落抄一至兩次，唔係要佢哋背，而係喺抄寫嘅過程中會發現到作者點解要咁樣寫，點解咁嘅文字會打動到你。」他亦建議家長可以放置書本在家中隨處可見的地方，讓小朋友隨時閱讀。

厲河出席小學簽名會（受訪者提供）

今年「十本好讀」選舉受到疫情影響，書展需要延期，香港教育城行政總監鄭弼亮先生表示，「雖然疫情導致學校需要停課，不過今年參與投票的學校意外增加，相信係因為疫情期間學校驚小朋友無嘢做，因此特別推廣電子閱讀，鼓勵小朋友喺停課期間多讀書。」

香港教育城行政總監鄭弼亮先生（受訪者提供）

鄭先生亦指出，現時很多家長和小朋友的溝通方法停留在電子產品上，他建議家長可以透過推介書本給小朋友，達到增加親子關係，亦能夠增加小朋友的閱讀興趣。「屋企擺設要有閱讀氣氛，家長可以同小朋友選擇書本，平時溝通中亦可以隨手用書提出話題，小朋友就會覺得原來爸爸媽媽都會睇書，從而提高閱讀興趣。」