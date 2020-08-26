【空氣清新機】淨化速度高唔代表乾淨　小心殘餘甲醛可致鼻咽癌

近年空氣污染嚴重，室內甲醛、塵蟎又會刺激皮膚和呼吸道，成為小朋友濕疹和鼻敏感的元兇！加上肺炎病毒肆虐，很多家庭都購入空氣清新機保平安，但市面上有五花八門的空氣清新機有些以價格廉宜作招徠，有些標榜能過濾流感病毒，市民應怎樣選擇？

室內也有空氣污染 甲醛可致過敏和癌症

平日出街已吸盡汽車廢汽和二手煙，但原來家中也遍佈看不見的空氣污染物和致敏源？

常見污染物之一的甲醛來自家具、油漆和化妝品等，它被國際癌症研究總署列為第一級致癌物，可刺激眼睛、鼻咽和呼吸道，嚴重更可引致鼻咽癌！別以為只有新裝修才有甲醛，其實它會持續釋放達15年，而且日常用品如玩具、指甲油、甚至木地板找到甲醛，每日淨化空氣就如吸塵、拖地一樣重要！

尤其新冠肺炎肆虐，醫生都建議市民保持空氣流通，減低病毒傳播機會，空氣清新機自然成為家居新寵。

很多人都誤以為，只有新居和剛裝修後的房屋才有甲醛。（Getty Images）

大部份化學清潔劑都會釋出甲醛，小朋友吸入後或引起鼻敏感和咳嗽。（Getty Images）

除了空氣流通，肺炎疫情也間接引發室內空氣污染！由於大家勤於清潔，頻頻使用會釋出甲醛、揮發性有機化合物的化學清潔劑，大人小朋友長期留家，難免大量吸入這些致敏源，增加打噴嚏、流鼻水、皮膚發癢等過敏症發作的頻率。

即看家居常見污染物影響

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空氣清新機不只看速度 除甲醛要靠…

坊間曾有空氣清新機測試，主要針對潔淨空氣輸出率（CADR）作比較。潔淨空氣輸出率代表空氣清新機淨化污染物的速度，CADR數值愈高，代表淨化速度愈快。

不過「快不代表乾淨」，正如我們用洗衣機時一般也不會選「快洗」模式，因為它無法徹底清潔汗漬污垢；加上CADR測試只在一個127呎房間進行，並只放一個空氣感應器，未必能反映一般香港家居和不同角落的淨化效果。

Dyson採用POLAR測試空氣清新機效能，在290呎的空間設置9個感應器，每10秒收集一次空氣質素數據，評測空氣清新機的淨化均勻度。（由受訪者提供）

為了令測試更全面和貼近實際生活環境，Dyson與國家級測試機構中國家用電器研究院首創「POLAR測試」，在模擬客廳環境安裝9 個感應器，結果顯示Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic ™空氣清新機在每個感應器都取得極佳淨化表現，反映它不只能捕捉污染物，更能均勻淨化整個空間，促進室內乾淨空氣循環。

坊間一般空氣清新機單單過濾甲醛，污染物仍會停留在機身，甚至曝露空氣中，但Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic ™空氣清新機卻能真正消滅甲醛，它採用分解甲醛科技，真正消除並分解成二氧化碳，其10米HEPA 濾網更可捕捉 99.95%超微粒污染物，保持室內潔淨空氣流通。