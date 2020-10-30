中文教學語言｜一文睇清　全港中文科以粵語教學的小學名單

教育局局長楊潤雄曾指出，世界中文發展將以普通話為主，質疑未來應否仍以廣東話學習中文，其說法再次引起社會討論，指他「質疑」廣東話學中文的成效。政府自2008年起推行普教中，2016年教育局公佈由教大進行的研究發現，無明顯證據顯示用普通話教授中文比用廣東話優勝，普教中對學生學習中文無明顯幫助。 小一統一派位將於明年初選校，作為家長在選校前宜先了解所屬校網心儀小學的中文教學語言，因應孩子的能力作出選擇。

據教育局公佈統計，至今有71.7%小學及36.9%中學實施普教中，當中16.4%小學及2.5%中學全面普教中，其餘則局部在部分級別或班別實施。而團體「港語學」去年曾發表調查，指在小六級全面推行普教中的小學，由2014/15學年的161間下跌至2016/17學年的148間，而在2018/19學年亦相繼有多間小學由原來的普教中轉為粵教中，包括玫瑰崗學校（小學部）、打鼓嶺嶺英公立學校、道教青松小學、聖公會何澤芸小學（2019/20學年)、道教青松小學等。

記者逐一向全港所有直資、私立、資助及官立小學查詢各校中文科教學語言，以下是以粵語教學的小學名單：