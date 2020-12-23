聖誕親子食譜｜宇治抹茶米粉聖誕曲奇　花環教學｜阿豬媽親子廚房

聖誕佳節最適合與孩子一起製作簡單小食，開講親子用戶阿豬媽親子廚房教大家兩個親子聖誕節簡單食譜！

1、宇治抹茶米粉聖誕曲奇

日本米粉 100克 水 60毫升 粟粉 25克 抹茶粉 30克 菜油 40克 荳蓉及天然色粉 50克

將日本米粉、抹茶粉及粟粉過篩混合，加水攪拌，再加菜油混合搓成麵糰，放入保鮮袋，用麵粉棍碌平，大約1.5厘米厚。

用曲奇模吸出不同的形狀，我用了聖誕樹、薑餅人及星星，再用黃色、紅色或你喜歡的顏色混合荳蓉唧花到餅上（唧嘴是2號及21號星形嘴），接下便是自由創作時間，預熱焗爐170度，15分鐘。（詳細製作影片）

2、聖誕花環

中筋麵粉 200克 水 100毫升 酵母 2克 天然色粉 適量（菠菜粉、紅鞠粉、南瓜粉） 保鮮紙

首先將酵母及水混合，加入中筋粉，搓成光滑麵糰，將麵糰的四分一切開，另外部分搓入菠菜粉，再分成三份，一份做一個花環，剩下的用來做聖誕球。

制作花環部分：

將一份菠菜麵團搓成三條均等的長條，將其中一頭黏起來，開始扎辮，上面一條搭中間，下面一條搭中間，然後頭尾相搭變圓環形狀，然後用保鮮紙蓋好備用。

製作蝴蝶結：

首先用紅色麵糰搓圓碌扁，依照影片用麵糰切出摺線，再將箭咀部份放在中間三角下面，另一邊都是這樣做。墊出兩邊蝴蝶型後，再將箭咀部份向下捲，完成！

再將紅色蝴蝶結放在菠菜花環的接駁口上，再搓一些黃色、紅色的小圓隨意放在花環上。煲水至50度，放上蒸籠，蓋好發酵至1.5倍，中大火蒸12分鐘，熄火炆5分鐘。（詳細製作影片）

作者簡介：阿豬媽親子廚房

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