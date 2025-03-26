西九親子一日遊提案｜M+戲院/展覽/工作坊 附快閃大小同樂套票

親子好去處2025｜西九文化區絕對是親子遊必到之處，博物館、餐廳、休閒區域各具特色，鄰近海邊更可飽覽維港景色！適逢M+ 戲院於4月推出各種優惠及精彩動畫節目，而3月至7月正值「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」展覽，同展覽更有延伸四大免費工作坊，好讓大家輕鬆計劃西九M+親子一日遊，渡過一個休閒而收獲滿滿的藝術週末。



M+必玩【1】M+戲院 2025 春季「鮮眼界」放映系列

先到M+戲院看精彩動畫節目熱身，讓眼睛享受一場視覺盛宴。「鮮眼界」放映系列為大家帶來兩齣動畫電影，包括《狼行者》及《未來的未來》，電影將於4月至6月放映。

《狼行者》由湯姆摩爾及羅斯史都華執導，本片為動畫工作室「卡通沙龍」的愛爾蘭民間傳說三部曲最終章；而《未來的未來》由細田守執導，從角色心路歷程讓你感受生活片刻，窩心細節使人心融化。

成人票價 $85、小童票價$25（17歲以下）！立即購票

兩大家庭動畫風格不一 盡享視覺及叙事交織盛宴

《狼行者》圍繞兩大主角—城市女孩與狼行者的後裔，故事講述她們對抗父權社會，探討過度保護、不安與背叛的主題。叙事上清楚交代各條故事線之外，數碼分鏡與平面動畫完美融合，讓觀眾投入場景同時欣賞繪本之美，難怪在2020年上映後讚譽不絕。

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由細田守執導，《未來的未來》描述四歲男孩眼見剛出生的妹妹「未來」備受寵愛，心裡盡是妒忌之情，氣急下跑到花園竟遇上來自未來的妹妹！兄妹倆於是來一場穿越時空的冒險之旅，探討家庭的本意。畫面未有美輪美奐的編製，反而利用俐落筆畫及細膩情節，來交代如此寫實的家庭關係和四歲男孩心境，聚焦情感描述的劇情，定能令大小朋友感到共嗚。

至抵方案：成為M+會員 免費欣賞指定放映節目

成爲M+會員後，可獲戲院門票折扣優惠，以及免費欣賞指定放映節目。專屬禮遇包括：每個會籍年度可獲免費特別展覽禮券三張、可於公開發售前優先購買展覽門票、可享正價門票或套票七折優惠（不設上限）。

M+必玩【2】「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」

畢加索被視為20世紀最具代表性藝術家，是次展覽主要展品更有由巴黎國立畢加索藝術館收藏的《雜技演員》（1930）、《海邊的人像》（1931）、《台座上的大靜物》（1931）、《多拉・瑪爾肖像》（1937）和《朝鮮大屠殺》（1951）。

四大「原型」展區：「第1原型：天才」呈現年輕時畫作及雕塑作品、「第2原型：局外人」展現藍色時期著名作品《男子肖像》、「第3原型：魔法師」羅列畢加索將平凡物件轉化成藝術品的魔力及「第4原型：學徒」展示他不斷向前輩藝術家學習及借鑒的創作過程。

必買大小同樂套票！帶小朋友入場感受畢加索的創作

大小同樂# - 二人同行（一位成人及一位小童）：港幣300元

大小同樂# - 三人同行（兩位成人及一位小童）：港幣480元

#大小同樂套票適用於成人及7至11歲小童，使用大小同樂套票的成人及小童必須同時入場。

四大免費工作坊 從多角度探討畢加索創作視角

展覽更延伸到親子題材工作坊，好讓大小同樂，共同投入於畢加索的藝術世界。四大免費工作坊予家庭自由參加，讓小朋友自主學習同時學習藝術家般思考。

M+必玩【3】水墨畫創作活動

親子隨玩現場──「畢」跡傳意，邀請大小朋友運用植物和布料等不尋常的造筆材料，製作一枝獨一無二的「畫筆」，參與家庭更可即席揮毫，試驗千變萬化的水墨線條，體驗後或會對畢加索的水墨畫作品多一份認識。

舉行日期：3月30日、4月20日、4月27日、5月18日

親子隨玩現場──「畢」跡傳意

M+必玩【4】巨型畫紙上自主創作

誰說繪畫只能發生於既定尺寸的畫紙之上？「親子隨玩現場──「畢」是繪畫嗎？」誠懇各位齊來打破約定俗成的繪畫概念，重新認識和探索繪畫的藝術媒介，並由小朋友主導這場塗鴉遊戲，於巨型畫紙上自主創作。

舉行日期：3月30日、4月20日、4月27日、5月18日

親子隨玩現場──「畢」是繪畫嗎？

M+必玩【5】投入畢加索創作精神世界

「親子隨玩現場──畢加索的幻想遊樂園」歡迎大家嘗試創作畢加索筆下超脫常理的比例作品。參與家庭可以運用顏色紙帶，在牆壁或地上勾畫各人的動作剪影，再運用形狀不一的大型組件堆疊出獨一無二的人型裝置，仿效畢加索以不同形狀的廢棄家品組裝雕塑。

舉行日期：3月30日、4月20日、4月27日、5月18日

親子隨玩現場──畢加索的幻想遊樂園

M+必玩【6】互動故事劇場探討創作視角

「親子隨玩現場──畢加索的故事劇場」鼓勵參與家庭，透過互動故事劇場多方面認識畢加索，並學習將藝術家的經歷與生活經驗串連起來，了解他的創作視角。

舉行日期：3月30日、4月20日、4月27日