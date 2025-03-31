緬甸7.9級地震｜母親壓在瓦礫下死亡 兒子緊握其手作最後道別

緬甸地震｜緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，約1700人死亡、3400人受傷。地震震源深度30公里，導致大量建築倒塌，不少人被壓在瓦礫堆下待援。日前《CNN》公布影片，一名緬甸男子的母親在地震中被埋在瓦礫堆下，男子緊握母親的手作最後道別。



緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，震源深度30公里，香港天文台早前指錄得緬甸地震為7.6級。截至31日早上，當地升至1700人死亡、逾3400人受傷、300人失蹤。美國地質調查局（USGS）估計，當地或有過萬人遇難喪生，可能是緬甸百年來發生過的最強地震。

男子發現母親被壓在瓦礫下「希望你一路好走」

日前（29日）《CNN》公布影片，當救援人員正行緬甸 7.7 級大地震後的搜救任務時，一名緬甸男子在社交平台上分享影片，影片中可見男子的母親被壓在瓦礫下，疑似已失去生命跡象。不過男子仍緊緊握著對方的手，表示「媽媽，我是你的兒子，我以你的名義誦念佛法，希望你一路好走」。

隨後男子在社交平台發文提及，在地震後過了5個小時才找到母親的遺體。他透露母親生前曾言最害怕就是被壓死，豈料事與願違並在地震中喪生。他悲痛地表示「媽媽這樣受苦，我作為獨生子卻無能為力」。