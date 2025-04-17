昂坪360港人優惠｜小童$30玩足全日！搭纜車換限量禮＋DIY復活蛋

復活節不知道去哪裡？不如去昂坪報到！為迎接復活節，昂坪360推出$30本地小童來回纜車門票優惠，讓港人一家大小可以在5月25日或之前「牛仔」親臨昂坪360，度過愉快的復活節之旅。除了乘搭纜車，欣賞沿途美景，小童免費參加尋蛋派對，完成任務換取經典本地漫畫角色限量「牛仔」禮品！別忘了參加免費的手繪彩蛋工作坊，發揮創意DIY獨一無二的復活蛋，以及與「牛仔」漫畫復刻展等你「打卡」！



期間限定激賞優惠 本地小童$30來回纜車門票

昂坪360推出$30本地小童來回纜車門票優惠，讓各位港漫迷可以在5月25日或之前帶同家中的小小「牛仔」親臨昂坪360，度過愉快的復活節之旅，認識屬於一代香港人心中的經典創作！

本地小童來回纜車門票優惠*小童賓客會於昂坪360職員要求下出示香港身份證正本 (11歲或以下小童則為香港出生證明書正本或副本) 以核實年齡。*活動受條款及細則約束。

展開「我的牛仔」尋蛋之旅 集齊蓋章換聯乘禮物

於復活節4月18至21日期間，及5月1至5月5日黃金周期間，凡持有小童來回纜車門票即可免費換領 「我的牛仔」尋蛋遊戲卡乙張。只要找出4個分佈於昂坪市集的「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得限量「牛仔」聯乘昂坪360復活節主題筆袋或套裝，將色彩繽紛的活潑「牛仔」禮品帶回家！

參與復活蛋彩繪工作坊 發揮藝術潛能

在繪畫導師的指導下，手繪屬於你的復活彩蛋。工作坊每日名額有限，額滿即止。

除了欣賞創新和經典「牛仔」作品，賓客亦可以透過手繪彩蛋工作坊，屬於創作自己的藝術品！於4月18至21日復活節假期期間，賓客可憑即日昂坪360纜車門票參與工作坊，在繪畫導師的指導下，手繪屬於你的復活彩蛋。工作坊每日名額有限，額滿即止。

「牛仔」復活節大型裝置 走進色彩斑斕的漫畫世界

昂坪市集圓形廣場高逾兩米的「牛仔」復活節大型裝置，帶領大家走進色彩斑斕的《牛仔》漫畫世界！

昂坪市集圓形廣場高逾兩米的「牛仔」復活節大型裝置，帶領大家走進色彩斑斕的《牛仔》漫畫世界！高舉着復活蛋的「契爺」率先從巨型《牛仔》漫畫書躍出，緊隨著的是提著一籃子復活蛋、戴着應節兔耳朵頭飾的「牛仔」與小狗。這個裝置延續了《牛仔》漫畫活潑跳脫、令人會心微笑的風格，為這個復活節添上簡單真摯的笑聲。

除了與裝置「打卡」，賓客在社交網頁上「打卡」，可獲贈「牛仔」特別紀念品。在特定日子期間，賓客只要讚好或追蹤昂坪360官方社交媒體專頁，即可換領「牛仔」扇子乙把。

傳承本地藝術創作 9位藝術家全新演繹心中「牛仔」

《牛仔》作為香港經典漫畫作品，為一眾後輩藝術家提供不少創作靈感。「我的牛仔時代@昂坪360」雲集9位本地藝術家，葛民輝、林海峰、梁詠琪、利志達、塵阿力、黎達達榮、Man僧、Bonnie Pang及Lousy（排名不分先後），以各自的藝術風格，為「牛仔」設計新造型！他們的作品化身立體雕塑和平面藝術品，於昂坪市集的４個地點與大家見面。這9件作品的背景為精選的《牛仔》四格漫畫，令經典與新作互相呼應，突顯《牛仔》跨世代藝術傳承的精神。

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快閃店獨家發售「牛仔」聯乘商品 粉絲必搶

「牛仔」T恤

除了「我的牛仔」尋蛋之旅的限定聯乘禮品，粉絲們千萬別錯過由昂坪360與「牛仔」聯乘推出一系列限定商品！商品以「牛仔」遊香港為主題，由畫家利志達設計，融合昂坪纜車、天壇大佛，以及魚蛋、茶餐廳、飲茶等香港文化元素，展示「牛仔」煥然一新的形象。T恤、手提袋、A4文件夾、毛巾、鎖匙扣等限定商品，將從3月29日開始陸續進駐昂坪市集快閃店，數量有限，「牛仔」粉絲怎能錯過？

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活動詳情 : https://bit.ly/3E9hU0B

購票傳送門 : https://bit.ly/3Resfeu

我的牛仔時代@昂坪360 「我的牛仔」尋蛋之旅。

我的牛仔時代@昂坪360 追蹤昂坪360送「牛仔」紀念品。

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