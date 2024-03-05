孕初期自然流產原因多 小產後應坐月子並留意三大修復階段

研究指出一般婦女在20週內自然流產比率約10-20%，八成為早孕期（12週內）流產，12週後相對穩定。隨著生育年鹷推遲，自然流產率逐漸上升：30歲為10%，35歲為25%，40歲可高達50%，其中因胚胎染色體不正常佔最多，亦可因母體產生自體免疫抗體、內分泌異常、感染細菌或病毒等。而傳統中醫理論中，《濟陰綱目》中提及腎氣不固、脾胃氣虛不能滋養於胎，胎氣不固，或因跌仆損傷氣血，又可因外感熱病，損傷胎氣而小產。

本文作者：博愛醫院黃子欣中醫師



多次流產情況下，還能預防嗎?

若流產連續3次或上，即慣性流產，中醫則謂滑胎。半數慣性流產的原因未明，其餘則可因內分泌功能異常、先天性子宮結構、免疫系統疾病等引起，應積極治療相關疾患，以增加成功懷孕機會。中醫認為可分三個階段治療：懷孕前「預培其損」、試孕中「分期調治」、早孕期「安胎保胎」，辨病辨證相結合，針對病因進行治療。

「小產重於大產」應如何坐月子

《便產須知》云：「小產不可輕視，將養十倍於正產可也。」薜立齋曰：「小產重於大產，蓋大產如慄熟自脫，小產有如生採，破其皮殼，傷其根蒂也。但人輕忽致死者多，治法宜補形氣，生新血，去瘀血。」簡單而言，足月產如「瓜熟蒂落」，而流產則如強行摘取未成熟果實，對母體的身心影響甚大，故需按三階段做「小月子」。

建議流產後休養時間

若懷孕12週以下，應休養1-2週；而懷孕12-20週，則至少需要休養2-3週；懷孕20週以上，應比照正常懷孕生產，休養1個月。休養並非指臥床，而是配合日常飲食、生活起居、按時休息等方面調養。

把握流產後三階段，再迎寶寶來臨

1. 第一週 袪瘀調養

此週主要為修復傷口，排淨惡露。若西醫已處方子宮收縮藥物，則無需特別服用生化湯。

紅豆紫米粥

材料：紫米50克、紅豆15克、糖適量

功效：補血活血，利水消腫

做法：

1. 紫米紅豆清洗乾淨後，浸泡 10 分鐘。

2. 將紅豆及紫米放入鍋中，加入清水2升，熬煮 2 小時，依個人喜好加糖或鹽調味即可食用。

2. 第二、三週 補血健脾

此階段應以補氣血、健脾養胃為目標，可在飲食中加入蓮子、芡實、山藥、茯苓、冬蟲夏草、紫米、黑棗等，以健運脾胃、生化氣血。

四神湯

材料：豬小腸200克、蓮子15克、芡實15克、山藥20克、茯苓15克、鹽適量

功效：開胃健脾、祛濕固腎

做法：

1. 清洗豬小腸，汆燙後切成合適大小。

2. 將材料放入鍋中，倒入清水1.5升，燉煮約30分鐘食材煮至軟爛，加入適當鹽即可。註：豬小腸可潤腸補虛、止血止渴。

牛肉蔬菜湯

材料：牛肉200克、椰菜半顆、紅蘿蔔半根、粟米半根、鹽適量

功效：補中益氣，滋養脾胃

做法：

1. 將蔬菜洗淨並切成適合大小，牛肉汆燙後備用。

2. 將材料放入鍋中，倒入1.5升水，煮30-40分鐘，加入適當鹽即可。

3. 第四週 補益肝腎

最尾一週以補肝腎為主，瘀血已去，脾胃健運，可配合使用靈芝、製何首烏、黑豆、杜仲、黃精、石斛等，補益肝腎，蓄養腎氣，以提供更好的孕育環境。

黑豆栗子鱸魚湯

材料：黑豆50克、栗子10粒、鱸魚1條、薑絲適量、蔥花適量、鹽巴適量

功效：補脾益腎，利水消腫

做法：

1. 將材料洗淨，黑豆以鍋子乾炒至表皮微裂，鱸魚兩邊煎香、切小塊備用。

2. 鍋中加入1.5升清水，放入薑絲，大火煮滾後放入黑豆、栗子、鱸魚塊，煮滾後轉小火續煮15分鐘。

3. 灑上蔥花，加入適當鹽即可。

杜仲排骨湯

材料：杜仲15克、紅棗5粒、枸杞10克、排骨300克、鹽巴適量

功效：補肝腎，強筋骨

做法：

1. 藥材洗淨瀝乾，紅棗去核，排骨汆水備用。

2. 將所有食材放入煮食鍋中，倒入1.5升水，煮30-40分鐘，加入適當鹽即可。

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流產後注意事項及禁忌

1. 留意惡露情況，若發現有不適、出血性惡露時間過長等，應立即回診。

2. 注意保暖，洗頭後應立即吹乾，避免風寒乘虛而入。

3. 飲食原則上應避免辛辣刺激、生冷或涼性的食物，小產初期脾胃較弱，宜料理清淡、少油、少鹽的原型食物，並應少食多餐，給予腸胃足夠的時間運化，可多吃高蛋白質、補鐵的食物，有助體力恢復。應避免過早進補，以防惡露未清而出現感染。

4. 流產後至少完全休息2天，避免過份勞累。小月子期間不宜提重物及劇烈運動，避免腹部用力導致出血的情況。

5. 流產初期身體尚未恢復，至少2週內不建議進行性行為。若無出血、腹痛等情況，可再回復行房。

6. 自然流產者約在1-2個月內回復正常月經周期，人工流產暫者則可見在3個月內月經紊亂，規律逐漸回復正常。

7. 小產後最好能休養3-6個月後再備孕，無論如何，首要任務要照顧好自己，切忌操之過急。使身心都恢復得更好，自然寶寶再來臨的機會就提升了。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

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