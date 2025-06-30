一文分析女士尿滲成因 | Dr.Mama私密療程助女性重拾自信

在香港，約有30%成年女性正默默忍受尿滲問題的困擾。這種看似"不嚴重"卻極度影響生活品質的症狀，往往讓患者在咳嗽、打噴嚏、跳躍甚至大笑時出現尷尬的漏尿情況。尿滲不僅是生理問題，更可能對女性的心理狀態、社交生活和工作表現造成深遠影響。



女性尿滲五大成因深度分析

1.產後尿滲

很多媽媽以為只有順產先會出現產後尿滲問題，其實懷孕期間盆底肌長期受壓，導致陰道鬆弛，加上荷爾蒙變化，會導致產後咳嗽、大笑或跑步時漏尿。

2.更年期雌激素缺乏

雌激素水平下降會導致多項泌尿系統問題 (膠原蛋白合成減少，以及肌肉張力減退)，絕經後女性出現尿滲的風險是絕經前較高。

3. 心理壓力

長期心理壓力會透過多重機制影響泌尿功能，導致膀胱敏感度增加，以及焦慮相關的排尿習慣改變。

4. 病理性因素

特定疾病會顯著提升泌尿系統問題發生，而代謝性疾病︰如糖尿病患者的尿滲發生率較常人較高。

5. 飲食習慣與藥物影響

日常攝入物質可能加劇泌尿症狀：咖啡因、酒精以及特定藥物（如抗抑鬱藥）。導致尿滲機率上升。

常見的尿滲改善方法

凱格爾運動

作用原理：主動收緊肛門和陰道周圍肌肉，維持5-10秒後放鬆，每天可重複多次。從而修復陰道鬆弛。

限制：效果較慢、需要長期堅持，而且很多人做不準確，難以改善問題。

幸福椅療程

作用原理：高能量直接刺激其肌肉收縮，達至改善尿滲及修復陰道鬆弛。

限制：效果較慢、至少需要 6次療程，會有短暫拉扯不適感覺，不正確使用會導致肌肉撕裂。市面上更有大量質素成疑的幸福椅療程，難以分辨真假。

Dr MaMa 私密療程

香港「Dr. MaMa產後修復專家」引進 Fotona 研發的鉺激光 (Er:YAG LASER ) 以及 EMFEMME 360兩大技術特點 ，採用其專利的三維點陣技術輸出模式，刺激陰道內側肌肉，激發膠原蛋白增生，Dr MaMa私密療程更配合獨特的溫度檢測追蹤技術，透過在整個治療過程中追蹤溫度趨勢確保治療的安全性。從而有效及安全解決尿滲和修復陰道鬆弛問題。

尿滲問題應及早處理，不要讓尿滲影響生活品質，專業幫助就在身邊！

Dr MaMa提供：

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官網詳情：https://dr-mama.com.hk/