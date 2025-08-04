睇完愛麗絲主題芭蕾舞劇 再去新美食地標！今個暑假玩盡澳門！

一到暑假，各位爸爸媽媽就要籌備小朋友的放電活動！想去一個短途旅行，澳門絕對是不二之選。今年夏天，有澳娛綜合精彩呈現的芭蕾舞劇目《愛麗絲夢遊澳門上葡京綜合度假村》，睇完表演更有不同打卡點影靚相！仲可以去埋新馬路全新美食地標金碧坊，一系列環球美食特色飲品任你歎，包你一家大細有個開心又充實的假期！



免費睇愛麗絲主題芭蕾舞劇

愛麗絲奇幻世界返嚟啦！載譽重臨上葡京的駐場演出《愛麗絲夢遊澳門上葡京綜合度假村》，由國際知名團隊編舞及執導，以現代手法重新演繹經典故事。演出後，更可去度假村內的綠茵勝境花園，更有「愛麗絲仙境花園」主題裝置，是一家大細影靚相打卡必到之處！

《愛麗絲夢遊澳門上葡京綜合度假村》駐場演出詳情：

日期：7月至8月，逢星期四至日（8月28及29日除外）

時間：下午2時30分及下午5時 (共兩場)

地點：澳門上葡京綜合度假村一樓中庭表演區 (免費觀賞)

全新美食地標「金碧坊」活化開幕

帶小朋友看完表演後，最重要就是醫肚！可以去新馬路最新美食地標「金碧坊」。這棟三層高的文物建築，現時則活化成集美食、零售於一身的社交熱點，引入了多間本地中小企，由初創品牌到特色老店俱全，選擇夠多元化。例如「森仔加油站」就有必試養生燕窩鮮奶茶；「GOAT BAKERS」則是打卡一流的奶酪花杯子和開心果燉鮮奶！

新馬路最新美食地標「金碧坊」，現時則活化成集美食、零售於一身的社交熱點。

自助山歎環球美食 榴槤任食

如果想一家人坐下慢慢食，澳門上葡京的「自助山」就最適合不過。餐廳以亞洲美食市集為靈感，設有多個不同主題的美食區，提供中西、東南亞、環球美食，當然還有大家最愛的人氣海鮮。最特別的是，這裡擁有澳門自助餐餐廳中唯一的戶外燒烤區，由專人即席烤製頂級海鮮及肉類！另外，各位榴槤控注意！由即日起至9月14日，可以額外加購享榴槤任食，任食五種精選馬來西亞榴槤，包括貓山王、紅蝦榴槤、高山甘榜榴槤、金鳳榴槤及D101！每位成人更可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐，超級抵！

「自助山」設有12個不同主題的美食區，提供中西、東南亞、環球美食。

《福布斯旅遊指南》五星酒店：澳門上葡京

玩到攰，當然要揀一間舒適的酒店好好休息。澳門上葡京榮獲《福布斯旅遊指南》五星殊榮，酒店設計瀰漫摩登中國風，房間更有由藝術家特別訂製的藝術品，而且房間寛敞，適合一家大小入住，有足夠空間讓小朋友跑跑跳跳，今個夏天更推出夏日「森」動酒店套票，快啲一齊去玩啦！

澳門上葡京將於今夏推出夏日「森」動酒店套票，由即日起至8月27日開始接受預訂，並可於8月30日前入住。

夏日「森」動酒店套票詳情：

預訂日期：即日起至8月27日

入住日期：即日起至8月30日

預訂連結：https://www.grandlisboapalace.com/tc/offers/sammer-staycation-hotel-packages

（資料及相片由客戶提供）