醫生拆解！影響BB肚仔的關鍵竟然是……

寶寶的誕生為家庭帶來無限喜悅，但腸道問題是爸媽常常面對的一大挑戰，全因寶寶的消化系統尚未完全成熟，容易出現各種臨床徵狀，例如便秘、肚屙或肚風等。這些問題不但讓寶寶感到不適，也讓爸媽心疼不已，增加照顧寶寶的負擔。究竟如何才能讓寶寶的腸道健康？資深婦產科專科醫生董志偉會為大家分享當中的關鍵因素，讓大家輕鬆守護寶寶的腸道健康。



董醫生表示，愈接近母乳蛋白的食物，對寶寶的腸道負擔愈少

愈接近母乳蛋白 對寶寶消化系統愈少負擔

母乳是寶寶的最佳食物，董醫生解釋：「母乳中的蛋白質由多種蛋白分子組成，這類獨有的母乳蛋白特別容易被寶寶消化及吸收，並減少於消化過程中釋放不良蛋白分子，從而降低引發腸道不適的風險，特別適合消化系統尚未發育完成的寶寶。」

不良蛋白分子是什麼？董醫生進一步指出，某些蛋白質在消化過程中可能釋放出難以吸收的肽類，這些肽類有機會刺激腸道，導致便秘、腹瀉或脹氣等問題。因此，為寶寶選擇消化過程貼近母乳蛋白的食物，對減少寶寶腸道不適至關重要。「愈接近母乳蛋白，寶寶的腸道就愈能輕鬆應對，這個是關鍵!」他補充道。

奶源影響蛋白結構 分為A1或A2奶源

當無法以母乳餵哺時，配方奶或成為很多家庭的選擇。然而，並非所有配方奶的蛋白質都一樣。董醫生提到，奶源的種類直接影響蛋白分子的排序，而這與乳牛的基因有關。「乳牛的奶源主要分為A1和A2兩種，視乎牠們的基因而生產A1 或A2 奶源。A2奶源只含有A2蛋白，這種蛋白的消化過程更貼近母乳蛋白，能減少不良蛋白分子的釋放而引起的腸胃不適問題，對寶寶的腸道更親和。」

A2奶源極珍稀 全球純正A2乳牛僅餘30%

A2奶源非常珍貴，有研究顯示只有約30%的乳牛能產生只含A2蛋白的A2奶源

雖然A2奶源對寶寶的腸道健康更好，但它並非隨處可得。董醫生解釋：「A2奶源相對稀有，有研究顯示只有約30%的乳牛能產生只含A2蛋白的A2奶源。要確認乳牛是否屬於A2奶源，必須透過基因檢測，這使得A2奶源顯得尤為珍稀。」「爸媽在選擇配方奶時，可以留意罐上顯示所用的奶源，並找值得信賴的品牌。」董醫生建議。

不只是初生寶寶 1-3歲幼童更易腸道不適

很多爸媽以為，只有初生寶寶才容易有肚仔問題，但董醫生提醒，1至3歲的幼童同樣要關注腸道健康。「這個年齡的寶寶腸道還沒有完全發展好，同時開始接觸固體食物，例如副食品或穀類，這對他們的消化系統是另一個新挑戰。」他說。董醫生續指，這類幼童的腸道菌群尚未完全穩定，進食不同的食物也容易引起腸道不適。他建議，這個階段的幼童仍需要奶類以支持均衡的營養所需，所以優質的蛋白來源仍很重要。

小心選擇有臨床實證的配方奶 為寶寶腸道健康打好基礎

董醫生提到，雖然母乳是最佳選擇，但如果真的因為各種家庭原因而不能繼續，便應選擇有臨床實證的品牌，現時坊間有一些配方奶標明是A2 奶源，更有臨床數據的支持，顯示能改善寶寶的腸道不適，包括脹氣、便秘、腹瀉和腹脹等症狀，為寶寶腸道健康打好基礎。

董醫生總結道：「寶寶的腸道健康是成長的基礎，父母都應該先考慮優質蛋白質。」他鼓勵父母多與醫生或營養師溝通，了解不同寶寶的具體需求，並選擇最合適的飲食方案。

（特約）