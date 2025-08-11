SmarTone 全新「Kids CARE」應用程式 全方位守護子女成長

SmarTone 全新「Kids CARE」應用程式，透過一站式智能親子管理功能，協助家長保障子女身心健康、培養正面價值觀，同時促進親子互動。「Kids CARE」由SmarTone團隊自主研發，為本地網絡商首創。團隊洞察家長需求，讓家長在繁忙生活中亦能以更全面、更安心的方式掌握子女現況，守護成長每一步。



SmarTone推出全新「Kids CARE」應用程式 助家長守護子女成長

「Kids CARE」應用程式，協助家長保障子女身心健康、培養正面價值觀，同時促進親子互動。「Kids CARE」由SmarTone團隊自主研發，為本地網絡商首創。團隊洞察家長需求，讓家長在繁忙生活中亦能以更全面、更安心的方式掌握子女現況，守護成長每一步。

建立良好上網習慣：家長可自訂每日螢幕使用時間，靈活設定學習與休息時間表模式，從小培養有規律及健康的上網習慣，避免沉迷網絡世界。「Kids CARE」更支援遙距「鎖定模式」，即使家長不在子女身旁，仍可即時暫停指定網絡活動，協助專注學習與休息。

保障上網安全：透過網頁過濾功能，家長可封鎖或允許預設內容類別，甚至特定網站或應用程式，有效過濾不良資訊並建立正面價值觀，守護子女的網絡安全。

隨時掌握位置及行蹤記錄：「Kids CARE」提供即時位置追蹤功能，讓家長隨時掌握子女身處位置，並支援長達30天的位置記錄，方便了解課後活動及外出動向，保障子女安全。

掌握最新話題：家長可瀏覽子女使用手機及平板電腦時的網頁瀏覽記錄，輕鬆掌握小朋友世界最新熱話，為親子時間增添更多話題。

兼容iOS及Android兩大系統：「Kids CARE」支援連結多達20部流動裝置，並兼容iOS及Android系統，方便家長輕鬆管理子女的流動裝置。家長更可邀請其他家庭成員加入及共同管理，靈活分工，按家庭需要建立更彈性的親子管理方式。

現有客戶尊享三個月免費試用

現有SmarTone客戶可享「Kids CARE」三個月免費試用，新上台或續約客戶更尊享六個月免費體驗4。SmarTone全線門市及客戶服務熱線亦為使用「Kids CARE」的家長提供專業諮詢及支援。

