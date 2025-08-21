陳豪工作忙仍不缺席子女成長 Kids CARE全方位引導及守護子女成長

現年54歲的陳豪（阿Mo）與太太陳茵媺於2013年結婚，至今共育有三名子女，分別是大兒子Aiden、二兒子Nathan，以及細女Camilla。近日，阿Mo大談親子溝通的重要性，同時感慨科技的進步，相信家長都感受到很大的挑戰，一方面電子產品帶來很多便利，是學習的好幫手，提供豐富及互動的學習資源及娛樂，不過亦擔心過早接觸會令孩子沉迷或接觸不良資訊而影響價值觀。面對是否要讓孩子使用電子產品的兩難，阿Mo則坦言不能避免更要學會善用，他提到必須引導孩子們正確使用電子產品，幫助孩子在享受科技便利的同時，亦能得到適切的引導與保護，守護孩子的成長。



尊重小朋友私人空間 善用GPS定位功能 護航成長同時確保安全

從事藝人工作且作為父親的阿Mo，常因工作繁忙而無瑕兼顧家庭。他坦言，作為父母，難免會擔心子女去向及人身安全。所以，他再忙都會抽時間認識子女身邊的朋友、同學及其家人，即使小朋友外出玩耍也能輕鬆得悉安全位置。不過，他透露大仔開始需要更多私人空間，有時不方便過問太多，但作為家長身份有點兒陷入兩難位置。

幸有SmarTone「Kids CARE」應用程式，即使阿Mo身於片場或外地，仍能透過GPS定位功能即時掌握子女的動向，同時程式設有30日行蹤紀錄回顧，進一步將子女行蹤的透明度提升。阿Mo 突然分享一次令他擔心的事，就是某次兒子參加補習班後一段時間仍未回家，而定位一直顯示同一個地方。後來，透過程式即時定位及精準位置才得知他一直在堵車，他坦言這功能令他安心之餘亦不用每次嘮嘮叨叨地詢問子女動向。不過，阿Mo提醒，隨著子女的成長，家長必須要尊重及信任子女，以保持良好親子關係為大前題。

曾試過睇卡通片變暴力卡通 認為網頁過濾很重要，從而培養正確價值觀

網絡世界發展急速，帶來便利同時存在上網隱憂，隨時在小朋友面前彈出暴力、色情及詐騙等不良訊息。阿Mo透露，曾經陪伴小朋友上網的時候，突然彈出一些「古靈精怪」的網頁，將在場人士全部嚇呆。他指是次經歷非常驚嚇：「這些都是不應該讓小朋友看見的」。自此，他跟太太都非常留意小朋友上網時，有否突然轉向奇怪網站。

被問及如何處理突發情況時，他指曾嘗試過說教形式希望他們提高警覺，卻被嫌「長氣」。因此，他意識到監管難度高，以及很難長時間監控子女的上網內容，畢竟上網自由度太大或朋輩間互傳訊息是難以控制的。面對這些情況，他提及：「我們需要理解網絡是科技的一部分，離不開生活，家長都要面對現實，惟有適時應對。」面對網絡的雙刃劍特性，阿Mo最近正使用的Kids CARE by SmarTone，當中的網頁過濾功能正好解決家長的憂慮，既可預先設定過濾類別及網址，自動擋住不良網站，同時家長無需時刻監察子女的瀏覽記錄，確保親子之間的信任同時減低家庭衝突的可能性。

小朋友機不離手曾發生爭執

借助程式共同訂立「上網守則」免傷和氣減少親子衝突

對電子產品的過度依賴，容易對健康及學習里程起障礙。面對此境況，他坦言曾與子女口頭承諾網上玩樂時間，感恩子女大部分時間都比較自律，但偶爾也會出現「扭計」抗議的情況。基於對子女的尊重，他擔憂強行「收走電話」會引發親子衝突，亦不想過度干涉子女上網的時間。

幸而，他提到Kids CARE應用程式能夠預先設定每日、周末及周日的使用時間，當達到使用時間上限時，應用程式便會自動鎖定，隱藏娛樂功能或上網的程式。這樣一來，不僅減少了阿Mo的管教壓力，亦不需時刻檢查子女有否過度上網，從而建立他們的自律習慣。他更指出，讓子女明白上網、學習及作息有指定時間，有助養成自律性格。「情況就好像上學，響鐘上課、響鐘放學，是有時間規管的」，借助程式管教一段時間，子女更明白事理及自律，這是他跟太太最希望看到的。

難以捉摸子女喜好 借助程式掌握話題及了解子女 幫助提升親子關係

阿Mo坦稱自己的觀察能力高，經常能夠觀察到子女的情緒。他憶述某次發現大仔情緒低落，透過溝通才得知兒子因被自己跟太太罵得「太過火」而深感失落。阿Mo及時開導兒子，讓大仔明白父母用意，並籍此共識更好的溝通方法。

雖然阿Mo自認觀察力高，但對於子女喜好卻無從入手。他笑稱小朋友的興趣變幻莫測，曾試過買生日禮物「失手」，公仔即時被打入冷宮：「今天喜歡的事物，明天可能就不再感興趣。」他指借助 Kids CARE 程式可以參與並關心子女，了解孩子去過哪些網站，對他來說實用性很高，既可了解子女口味同時知道朋輩中的熱話。他憶起，最近透過瀏覽記錄得知大兒子Aiden對沙冰機甚是著迷，於是就列入今年生日禮物名單之中！他說，藉此可以更深入了解子女最近關注的事物，甚至是現今年輕人所流行的事物，令親子溝通變得毫無阻礙。

三招成為SmarT Parent 陳豪指信任及溝通缺一不可

被問道工作繁忙的狀態，如何不在身邊都讓子女感受爸爸的陪伴？阿Mo透露，那就要成為SmarT Parent，隨時隨地不缺席子女成長，同時建立信任及溝通。

他更歸納三大建議，教雙職父母在忙碌生活中也能鞏固親子關係！第一，事前約定，父母需與子女達成共識，明確界定應該做與不應該做的事情，例如共同制定上網規則及時間；第二，情感不缺席，即使不在子女身邊，也應主動關心他們的近況；第三，善用科技作為底線，保護小朋友。

作為可信的數碼夥伴，SmarTone的Kids CARE應用程式了解家長的需要，協助家長培養子女使用手機及平板的良好習慣，在繁忙生活及工作的同時，亦能全面掌握子女的數碼足跡及守護孩子的成長。透過Kids CARE進行網頁過濾、GPS定位及規定上網時間，保障小朋友網絡世界的安全同時將家庭守則透明化，孩子在享受科技便利的同時，亦能得到適切的引導與保護，安全上網同時守護孩子的成長。阿Mo強調，家長必須讓子女明白父母永遠都在身邊支持他們：「當小朋友信任你，才願意向你分享所有事情。」，親子關係才會進一步昇華。

現有客戶於2025年可享免費試用體驗

SmarTone 的 Kids CARE應用程式助家長全面守護孩子的成長，未來亦會陸續推出更多新功能。現有SmarTone客戶在年底前，可享「Kids CARE」免費試用體驗，新上台或續約客戶更尊享六個月免費體驗。SmarTone全線門市及客戶服務熱線亦為使用「Kids CARE」的家長提供專業諮詢及支援。

SmarTone「Kids CARE」

