MathConcept總部揭幕 攜手推動大灣區教育交流

知名數學教育品牌 MathConcept Education 於今日隆重舉行集團總部開幕儀式，並宣布與粵港澳大灣區青年協會合辦「深港教育培訓交流中心（香港區）」，攜手推動粵港澳大灣區教育培訓交流，為區域教育發展注入新動力。



MathConcept Education集團香港區行政總裁Zoe表示：「集團新總部的開幕不僅是集團的新起點，更是集團共同努力的成果。」是次開幕亦標誌著與粵港澳大灣區青年協會合辦的「深港教育培訓交流中心（香港區）」正式成立，推動區域教育合作邁向新里程。他亦強調，集團積極創新教學模式，拓展多元品牌如KidsConcept、MathConcept College等，致力為學生提供適切的學習方案。Zoe亦都感謝團隊多年來的努力與支持，並滿懷信心迎接未來挑戰，與團隊攜手創造更輝煌的未來。

逆市擴張：6400萬購入「維特健靈中心」全層置長沙灣新總部

儘管經濟環境波動，MathConcept Education集團收益未受影響，趁勢斥資港幣6,400萬元購入長沙灣維特健靈中心全層作為集團總部，象徵品牌邁向新里程碑。新總部將作為教研、行政及品牌拓展的核心基地，進一步提升教學品質與營運效率。

MathConcept Education定會持續發光發熱，譜寫更輝煌的篇章。

深港教育培訓交流中心(香港區)正式成立。

聯合粵港澳大灣區青年協會成立「深港教育培訓交流中心(香港區)」

為促進深港兩地青年在教育與培訓方面的交流與合作，MathConcept Education 與粵港澳大灣區青年協會攜手合辦「深港教育培訓交流中心（香港區）」。此中心的成立標誌著MathConcept Education在教育領域更邁向一個新的里程碑，中心旨在促進深港兩地青年在教育與培訓方面的交流、推動師資培訓、提供教學資源共享、學生文化互動等多元平台，助力大灣區教育發展注入更多活力。當日揭幕儀式非常榮幸邀請到香港新興科技教育協會副會長陳家豪教授，以及深水埗區議員黃俊雄先生親臨出席，見證中心正式成立的重要時刻。他們對中心的成立表示高度肯定，並期望未來能透過此平台促進更多跨區域教育合作與青年交流。

關於 MathConcept Education

創立於2012年，由一群資深數學教學專家創辦，成員包括香港著名大學現職教育學系高級講師、暢銷中小學教科書作者、資深數學教師及教學管理專才，致力為3 至18歲學生提供專業及全面的數學培訓。MathConcept Education以「一切從理解開始，百分百因材施教」為宗旨，專注於數學教育的深化與創新。本校教學團隊致力於啟發孩子的數學潛能，著重於培養正面學習態度，理解概念，接通思維以建立孩子對數學的信心及興趣，直接提升學生數學成績。