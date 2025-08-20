親子Staycation｜灣仔帝盛酒店主題房+兒童禮遇 締造難忘親子時光

周末想為小朋友安排「放電」活動，與其周末舟車勞頓，不如來一場輕鬆又好玩的親子Staycation，製造美好回憶！坐落於銅鑼灣與灣仔之間，交通便利的香港灣仔帝盛酒店，一直是家庭旅客的熱門選擇。酒店不但提供多款專為家庭設計的房型，更推出一系列超貼心的兒童專屬禮遇及設施，從入住一刻就驚喜滿滿，確保大人細路都能盡興而歸！



多元親子房型選擇 滿足不同家庭需要

帶着小朋友出遊，住宿空間是關鍵！灣仔帝盛酒店深明家庭旅客的需要，提供多款寬敞舒適的家庭房型，面積可達48平方米，部分客房更能飽覽開揚的跑馬地馬場景觀。酒店的「豪華三人客房」設有三張單人床，而「豪華家庭四人客房」則配備兩張雙人床，最多可容納五位家庭成員，完美解決二胎、三胎家庭的住宿煩惱！此外，酒店亦提供相連客房，以及充滿童趣的「海洋套房」等主題親子套房，為小朋友帶來不一樣的住宿體驗，絕對是打卡熱點！

小朋友專屬驚喜禮遇 父母輕裝出遊無煩惱

灣仔帝盛酒店致力為家庭旅客締造難忘的住宿體驗，甫踏進酒店，小朋友便能感受到無微不至的款待！辦理入住時，小朋友會即時獲贈「Little Foodies」驚喜零食盒及可愛的酒店特色Jasper小熊公仔，陪伴他們展開愉快的旅程。酒店大堂特設懷舊《星球大戰》彈珠機，讓爸爸與子女一同重拾童年樂趣，而在每日傍晚6時至7時，大堂更會供應免費糖果吧，讓小朋友盡情挑選心愛糖果。

為讓家長可以「輕裝出行」，酒店提供一系列嬰幼兒用品免費租借服務，包括嬰兒床、暖奶器、奶瓶消毒器、浴盆及餐具等，家長只需於入住前預約即可，安心又放心。酒店亦備有「Jasper's Adventure Kit」玩具套裝可供租借，內含主題音樂投影小夜燈及棋類遊戲 ，確保孩子在房內也能樂在其中！

地理位置優越 免費穿梭巴士玩轉熱門景點

灣仔帝盛酒店的另一大優勢是其便利的地理位置，酒店坐落於灣仔與銅鑼灣的交界，步行8分鐘即可到達銅鑼灣港鐵站、時代廣場及充滿本土特色的「玩具街」太原街等。酒店更亦供免費穿梭巴士服務，輕鬆接送住客前往多個熱門地點及交通樞紐，包括銅鑼灣購物區、灣仔會展及中環海濱。家長可從機場快綫香港站轉乘港鐵，只需7個站便可直達香港迪士尼樂園；亦可到中環輕鬆轉乘山頂纜車。此外，從酒店出發前往海洋公園僅需10分鐘車程，行程安排極具彈性。

「家庭之旅‧非凡體驗」住宿計劃 歎足26小時

為讓家庭旅客玩得更盡興，酒店特別推出「家庭之旅‧非凡體驗」住宿計劃。現凡透過官網預訂，即可享家庭客房住宿高達65折優惠，人均HK$300起，當中更包括全家免費享用每日早餐。現時官網預訂的住客，更可自選入住及退房時間，專享完整26小時住宿體驗，例如下午4時入住，可於翌日下午6時退房，讓旅程更自在！

地址：香港灣仔皇后大道東387至397號

交通：從銅鑼灣港鐵站步行8分鐘 / 酒店每日免費穿梭巴士往返銅鑼灣、灣仔及中環

