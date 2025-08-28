驚小朋友沉迷上網？家長必知建立正確上網習慣貼士及實用app推介

隨著新學年就快開始，家長同小朋友都要收拾放假的心情。開學後家長不免煩惱如何平衡子女的手機使用時間，畢竟電子產品已經是學習及娛樂的好幫手，但同時又擔心他們過份沉迷或接觸不良資訊。面對科技浪潮，家長再不可強硬控制小朋友放下手機，以免同友儕缺乏話題，倒不如學習如何做好上網引導者的角色。文內提供四大方法助家長情理兼備，幫助小朋友建立正確上網觀念，展示出尊重和信任的態度，亦都向大家推介電訊商SmarTone 推出的Kids Care app，可以令小朋友培養自律上網的習慣。



有調查發現9成小學生已擁電子產品 並日花4小時玩電話手機

近年，很多坊間調查研究中小學生電子產品使用情況。當中有一調查提到近九成高年級小學生和逾六 成半低年級小學生，已經擁有自己的電子產品。調查結果當中，小學生平日大概花4小時使用電腦、手機及平板電腦等電子產品，而假日使用時間更大增至平均6小時。除了應用於學習用途之外，小學生最常用電子產品來「觀看網絡影片」，達81.7%，用來「打機」的亦有60%。

過半受訪家長亦提到，就電子產品使用時限管理、安全上網等感到困難，小朋友因學習已無法避免擁有電子產品，已有輕微的沉迷的情況。作為家長，不想「硬碰硬」同時也不想過份「說教」去限制小朋友。

家長必知4大方法做好上網引導者

1. 與孩子約法三章上網時限 保留彈性處理手法

很多家長就使用互聯網，都有跟孩子約法三章，例如要求完成作業後才能上網，或是商討每天的上網時限。不過，再乖的孩子總會有反抗或「扭計」的時候，與其收起手機或「唔比上網」這些硬管束手法，不如就管教與需求中取之平衡，重引導、重自律為聰明之選。

2. 邀請小朋友共同商量作息時間表 既尊重又有討論空間

跟孩子協定每日作息時間表，而上網時間可根據學習日或休息日而決定；同時，透過透明度高的作息時間表，讓他們知道學習玩樂的時間分配，讓孩子感受到被尊重。

3. 與小朋友一起協定上網守則 重點在於雙向溝通、聆聽孩子的想法

建立雙向溝通，與孩子一起討論「上網守則」，多鼓勵小朋友遵守並給予肯定，讓孩子在使用科技的過程中感到支持。

4. 電子產品隨時是溝通橋樑 讓孩子更主動更願意溝通

小朋友的興趣千變萬化，今天喜歡的事物可能明天已轉變了。有時候，「開口問」又未必容易，「問得多」又怕被嫌囉唆！電子產品其實可以是一個好的橋樑，讓父母了解孩子在玩甚麼手機遊戲、看甚麼影片、用甚麼應用程式。當大家有共同話題，孩子更會願意主動分享及溝通。

針對以上情況，家長們定必怕易講實難行，近期網絡商SmarTone 就推出了一個實用工具「Kids CARE」應用程式幫到家長。

SmarTone推出全新的「Kids CARE」應用程式，旨在利用科技協助家長守護子女。（陳葦慈 攝）

透明化上網守規 建立良好上網習慣

「Kids CARE」提供了自訂每日螢幕使用時間的功能，允許家長自由設定不同日子的上網時間表，讓孩子們都能夠輕鬆跟隨。家長亦可簡易地於應用程式內選用不同的預設模式，例如娛樂、學習或封鎖模式，方便設定上網及休息的時間表。透過討論上網及作息時間表，家長可藉此聆聽孩子需要及想法，讓他們參與決策，尊重雙方的意見。

另外，當使用時間達到上限，相關娛樂或指定應用程式將自動鎖定。這樣一來，家長無需親自干預免傷和氣，亦借助程式培養孩子規律上網的習慣及時間管理能力。值得一提的事，就是應用程式極具人性化及彈性，即使上網時限已到，孩子們可以要求增加時限，家長們可按孩子表現或實際情況而按鍵批准。

「Kids CARE」可讓家長自訂每日螢幕使用時間的功能。（「Kids CARE」截圖）

輕鬆過濾不良或詐騙資訊 守護孩子上網安全

相信家長都非常擔心小朋友於網上接觸不良資訊而影響價值觀。「Kids CARE」提供了網頁過濾功能，讓家長可以封鎖特定的網站類別、禁止訪問特定網站和應用程式(適用於Android版)。此外，家長還可以限制孩子在程式商店的下載權限。不用一直說教或手動禁止網站，這程式讓家長更輕鬆更安心，輕鬆過濾不良資訊同時守護孩子的網絡安全。

「Kids CARE」提供了網頁過濾功能，讓家長可以封鎖特定網站和應用程式。（「Kids CARE」截圖）

輕鬆掌握子女動向及行蹤紀錄 守護子女安全免爭拗

家長們面對孩子報備位置總有一份擔憂，擔心他們出意外或不知道去了哪些地方。有時，更面對孩子逐漸成長需要私人空間，跟朋友獨自外出但不願多解釋。作為家長，既希望能給予孩子自由，又對他們的安全感到不安，迫使家長們面臨兩難的抉擇。

而「Kids CARE」應用程式完全能解決家長的擔心，當孩子手機裝上程式後，家長可即時查看其實時位置，即使孩子忘了報備但不需過份擔心。此外，「Kids CARE」還具備回顧子女過去30天位置記錄的功能，即使父母工作繁忙未能完全了解孩子每日行蹤，仍能透過這些記錄掌握子女的課後或每日活動，確保安全同時了解孩子生活。

「Kids CARE」提供即時位置查看功能，讓家長隨時掌握孩子的動向。（「Kids CARE」截圖）

掌握子女喜好與情緒需要 參與孩子生活作出適時關心

家長們常呻難以觸摸子女的喜好，「Kids CARE」可以讓家長查看子女網頁瀏覽記錄，讓家長可以輕鬆了解孩子當下感興趣的事物，亦可以他們有否情緒上需要。以上功能都能幫助家長與孩子輕鬆對話，建立共同話題同時增進彼此的了解。這樣一來，軟性溝通增加了好感度，孩子就會更容易敞開心扉和主動分享溝通！

「Kids CARE」提供了查看子女網頁瀏覽記錄的功能，家長點擊網站可查看孩子當前瀏覽頁面。（「Kids CARE」截圖）

跨系統平台管理 支援20部流動裝置有效確保網絡安全

現今大多數學校都提供電子學習，許多孩子人均擁有一部智能手機和一部平板電腦。作為家長，如何確保孩子網絡安全兼避免有漏網之魚？「Kids CARE」提供了跨平台管理功能，兼容iOS和Android兩大系統，即使子女和家長使用不同的操作系統，也能實現無縫的跨平台管理。同時支援連結多達20部流動裝置，全方位守護上網安全，讓孩子安全地在數位世界中心探索。

「Kids CARE」提供了跨平台管理功能，支援連結多達20部流動裝置。（「Kids CARE」截圖）

