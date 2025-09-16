兒童放電首選！GO PARK Sports多元運動旅程 報兩項課程即享8折！

新學期意味著新開始，除了要應付繁重的學業，家長們亦開始為小朋友規劃課後活動。想孩子「郁多啲」、身體好，同時又想他們學會團隊合作、建立自信心？與其強迫小朋友上不感興趣的才藝班，不如讓他們在運動中釋放能量，發掘天賦！位於西沙的GO PARK Sports，正正提供了一個理想的平台，透過全方位的運動課程及專業設施，讓小朋友在新學年踏上不一樣的健康旅程，從運動中學習，在玩樂中成長。



全方位健康發展 照顧小朋友身心靈健康

在香港「學業為重」的環境下，小朋友的身心健康尤其需要關注。運動學習不僅是鍛鍊體魄，更是守護心靈健康的良方。恆常運動能有效提升小朋友的體能、耐力、專注力和靈活性，同時亦是絕佳的減壓方式，有助於緩解壓力、改善情緒。當小朋友在訓練中逐步完成目標、克服挑戰時，他們所建立的自信心、自律性和自我價值感，是書本知識無法替代的寶貴財富。

要讓小朋友愛上運動，關鍵在於「興趣」，因此GO PARK Sports提供超過十項多元化的水陸運動選擇，無論是主流熱門項目，還是新興運動，都能滿足孩子的好奇心。當中包括講求團隊合作的足球和棍網球；考驗個人技術的跑步、單車、網球和高爾夫球；近年大受歡迎的平衡車、滾軸溜冰；還有潮流新興的板網球和匹克球等。豐富的選擇讓小朋友告別沉悶的訓練模式，自由探索不同的運動領域，從中找到真正能點燃他們熱情的項目，培養可以伴隨一生的運動習慣。

多元和值得信賴的學習體驗

運動的價值遠不止於跑跑跳跳，一個全面而優質的運動課程，應該能滿足不同孩子的學習目標和家長的期望。無論孩子是想培養一項長期興趣，想針對性地精進技巧，甚至踏上競技之路，抑或只是想在運動中享受社交樂趣，認識新朋友，GO PARK Sports都能提供合適的方案。

例如常規課程為初學者打好穩固基礎，專題講座及工作坊則針對特定技巧進行深度指導，助學員精益求精。此外，場地會定期舉辦各類運動比賽，讓學員在實戰中檢驗學習成果，累積競技經驗。即使是只想輕鬆參與的孩子，也可以參加社交活動，將運動與娛樂結合，讓他們在過程中結識志同道合的夥伴，在運動路上結伴同行。

要讓小朋友安全、有效地學習運動，專業的教練團隊至關重要，GO PARK Sports與超過十個專業體育總會及知名體育機構合作，由資深教練團隊親自設計和管理課程，確保教學質素：深受歡迎的足球課程由教學經驗豐富的阿仙奴（香港）足球學校主理；高爾夫球課程則與澳洲高爾夫球學院合作，提供專業訓練；近年再度興起的滾軸溜冰，其課程由香港隊總教練蔡家齊先生創辦的香港滾軸溜冰學校提供；而單車課程則由前香港單車代表仇多明先生創立的香港單車中心主理。

專業安全的設施及餐飲配套

場地是運動不可或缺的一環，而GO PARK Sports極為重視場地的專業性與安全性，設施均符合國際標準。場內設有佔地各約5,600平方呎的平衡車場，以及一條長約1,500米的單車及跑步共享徑。這裡的運動設施更擁有多個「香港第一」：西沙高爾夫球練習場是全港唯一所有球道均配備Trackman雷達科技的公眾練習場；而棍網球場更是全港首個專用場地，採用奧運規格，與國際接軌。

小朋友運動後，補充能量亦同樣重要。鄰近戶外運動設施的餐廳SPORTS bistro，已為大家準備好由專業營養師推薦的環球美食，讓一家大小在運動後好好放鬆，補充所需營養。

開學四大優惠

為迎接新學年，GO PARK Sports特別推出一連串開學優惠。由即日起至2025年10月15日，凡報名參加9月或10月的運動常規課程，即可享以下四大獎賞：

第一賞：報名兩項運動常規課程，即可享8折優惠¹（報名時輸入優惠碼：GPSREGULAR2025）

第二賞：SPORTS bistro餐飲9折優惠及送免費非酒精飲品一杯²

第三賞：送迎新禮物一份（價值港幣$228）³

第四賞：免費參加比賽或由國際專業教練指導的訓練營⁴

▼▼▼即睇精選課程簡介▼▼▼

立即報名：https://bit.ly/4lVxbSm

地址：西沙海映路9號

一般查詢：9133 0596 (上午10時至晚上6時)

優惠受條款及細則約束，運動常規課程由GO PARK Sports主辦。

1必須報名兩項運動常規課程才能使用該優惠。如果被發現僅報名一項課程，則需支付課程的差額。此優惠不適用於網球常規課堂。

2顧客需於出示課堂資料證明。餐飲9折優惠不限次數使用，適用於9月至10月任何日子。免費飲品優惠只限於9月至10月的課堂日享用免費非酒精飲品一杯 (港幣$40或以下)。每個GO PARK Sports註冊用戶只可獲飲品一杯。

3數量有限，售完即止。 禮品款式或顏色隨機發放，不得指定款式。每個GO PARK Sports 註冊用戶只限換領一次。換領地點為GO PARK Sports體育報名中心，換領期由即日起至2025年10月31日。

4需參加2025年9月至12月連續三個月的常規課程 ，方可獲免費參加比賽或由國際專業教練指導之訓練營。比賽或訓練營預定於2025年12月舉行，具體時間稍後公佈。如果參加者未能出席比賽或訓練營，GO PARK Sports將不會提供額外的參加機會。此優惠不適用於高爾夫球及網球常規課程。

