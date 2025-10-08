元気寿司「未來GO！」企劃 支持年輕人追夢實現無限可能！

如果可以實現任何夢想，你最想做啲咩？「我想做YouTuber！」 、「我想買架車，好型！」、「大個想做B-BOY，代表香港出賽！」無論你的夢想有多大或有多天馬行空，都值得被看見和支持！元気寿司最近推出的「未來GO！」企劃，正是為了幫大家逐步實現夢想而誕生！



發揚元気精神 與大家一同向未來出發！

今年是元気寿司從日本登陸香港的30周年，藉此大日子，元気寿司特別推出「未來GO！」企劃以回饋社會大眾，為香港的年輕一代提供追夢路上的實在而有力的支持。無論你的夢想是在體育、文化藝術，或是創意科技領域，又或甚是其他與別不同的範疇，只要敢於踏出第一步，就有機會成真！

提供資助與專業指導 夢想無界限

只有你有明確目標，加上無限的熱情與動力，全情投入就可以一步步向夢想邁進！「未來GO！」企劃將會為獲選的小朋友及年輕一代提供多方面的支援，從資金贊助到專業指導等不同範疇，希望助他們一步步向夢想進發。企劃由2025年10月上旬至11月9日期間接受申請，不論是個人或團隊都應該把握機會，為自己的目標踏出第一步！

「未來GO！」企劃詳情

參加資格：年齡介乎6歲至24歲的香港居民

參加方式：可以個人或隊伍形式參加，每名申請人只可就一項計劃遞交申請。

申請日期：參加者可於即日至11月9日期間，在網上填妥相關的企劃參加表格並提供所需資料。

夢想範疇：計劃主要環繞但不限於體育運動、文化藝術及創意科技/科學等領域。

報名網頁：https://bit.ly/4qamdMj

