家長注意！網上交換試卷或墮法網　最高可判監4年！

學校的考試週即將來臨，不少家長都會四出搜羅名校試卷及補充練習，務求讓孩子在考試前作好萬全準備。近年，社交媒體及網上平台湧現大量「試卷交換群組」，不少家長在群組內上載不同的試卷及補充練習，但這些看似方便的「分享」行為，隨時可能觸犯法網，家長在關心子女學業的同時，更要小心誤墮版權陷阱！



家長群組瘋傳 網上試卷交換平台有幾方便？

近年，愈來愈多專為家長而設的網上試卷交換平台應運而生，從熱門的社交媒體群組，到設有專門搜尋功能的網站，形式五花八門。這些平台標榜「免費」、「資源共享」，吸引大量望子成龍的家長加入。家長們相信，透過獲取不同試卷，可以了解各校的出題模式及深淺程度，為子女應付校內測考提供更多練習。這種「你一份、我一份」的交換模式，看似互惠互利，但背後的法律風險卻不容忽視。

為了解平台運作，記者日前實測加入數個相關的社交群組，加入過程毫無難度。甫進群組，便發現大量家長正在求「卷」，亦有不少人嘗試在群組中查詢是否有某出版社的練習，不出數分鐘，隨即有成員直接上載分享整份電子版試卷及補充練習的PDF檔案。

版權條例要認清 分享侵權複製品可囚四年

這種未經授權而複製及分發的行為，是否已經違法？根據香港《版權條例》，任何人士未得到版權擁有人的特許，而分發侵權複製品，即使並非為了貿易或業務目的，只要其分發達到損害版權擁有人權利的程度，即屬犯罪行為。一經定罪，最高刑罰為判處每件侵權複製品罰款港幣五萬元及監禁四年。換言之，家長即使只是單純「分享」或「交換」，沒有涉及任何金錢交易，但只要將受版權保護的試卷或補充練習本，掃描成電子檔案並在網上傳閱，便極有可能觸犯法例。

出版社回覆：將向海關報案 呼籲家長切勿以身試法

記者就網上流傳其練習檔案一事，向多間出版社查詢，其中樂思教育出版有限公司回覆道：「感謝記者向本公司提供資料，我們將會向海關報案，有待海關調查及打擊。平台上展示的書目版權，均為樂思教育出版有限公司擁有，而本公司並沒有同意該平台以任何方式抄襲、節錄或翻印任何部份之文字及圖片。」樂思藉此呼籲家長：「切勿以身試法、免墜法網，並循合法途徑購買練習。」

三大合法免費試卷資源庫

家長想為子女尋找額外練習，不一定要冒險遊走於法律的灰色地帶。現時有不少官方及機構網站，均提供免費且合法的試卷或練習資源，質素有保證之餘，家長亦用得安心。

1. 香港考試及評核局（HKEAA）

考評局網站載有TSA的歷屆試卷及評估資料，涵蓋中、英、數三科。這些官方試卷有助家長了解教育局對學生基本能力的水平要求，是十分實用的參考材料。

網址：https://www.bca.hkeaa.edu.hk/web/TSA/zh/PriPaperSchema.html

2. 樂思家長會

記者向樂思了解，在其網站有免費資源回饋給家長，分別提供各級中、英、數三科的上下學期模擬試卷供家長免費下載，讓子女在測考前熟習題型。

3. 香港教育城

一些大型教育機構亦會在其網站上分享免費學習資源，例如香港教育城的網站上，便有提供不同的教材，如網上試題評估庫，有助擴闊子女的知識面。