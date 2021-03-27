復活節好去處│4大親子農莊　任玩彈床+騎馬+有機菠蘿園親親羊駝

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-27 09:00

貶眼過後便來到復活節了，天氣放晴最適合一家大細郊遊。香港有不少郊外地方也提供各式各樣的玩樂設施及不同的體驗，帶小朋友去放電就最好不過，親親大自然，一同創造親子的美好時光，過一個充實快樂的節日！還未計劃假日活動的話，不妨參考以下的推介活動吧！

親子活動推介1：小白兔音樂農莊 手工藝+鳥結糖工作坊

農莊內還有各樣可愛的小動物，讓小朋友學習與小動物相處。

小白兔音樂農莊位於元朗，平日提供露營場地及燒烤，是大小家庭假日的好去處。農莊內還有各樣可愛的小動物，讓小朋友學習與小動物相處。今次的入場套票包括了一份小白兔紀念品、一份寵物飼料、每人2枚夾公仔機幣、花樣鳥結糖工作坊、手工藝工作坊及免費泊車。透過各類形親子活動，令小朋友學習自立，同時家長亦可放下日常緊張的生活節奏，與孩子們悠閒放鬆一天！

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+ 8 + 8 + 8

親子活動推介2：流浮山繽紛世界親子農莊 任玩14項設施

場內設施十分多元化，可以一次過滿足小朋友要求。

流浮山繽紛世界親子農莊最捧的地方是只需要買入場套票，就可以無限次任玩場內14項設施，包括小朋友最愛玩的掘泥機、巨型攀爬架、三輪車、手搖船、碰碰車、充氣彈床等，小朋友放電一流！場內亦有風箏區，附近亦有燒烤場，設施一應俱全，加上免費泊車，玩足一天都沒問題。

立即進入「01空間」以92折報名👉🏻【流浮山繽紛世界親子農莊 入場套票】

+ 8 + 8 + 8

親子活動推介3：有機薈低碳農莊菠蘿園 親親羊駝+菠蘿食物製作班

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園從澳洲引入4隻羊駝，非常可愛溫順。

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園從澳洲引入4隻羊駝，非常可愛溫順。是次套票可讓一家大細零距離擁抱羊駝及購買飼料餵飼羊駝。套票還包括農莊紀念品、免費兒童遊樂設施，還有DIY 菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班，實是健康又難忘的親子活動！

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親子活動推介4：大棠有機生態園 騎馬踩單車 送有機蔬菜

大棠有機生態園設有繩網陣及兒童遊樂場。

大棠有機生態園設有荷花池，可以欣賞到湖光山色，呼吸新鮮空氣，令人精神為之一振，拋開繁重的工作，讓腦袋放鬆一下。另外亦有設有繩網陣及兒童遊樂場，可親子同樂。除了以上設施外，假日活動套票亦包括可享用充氣彈彈床、大家庭單車、沙圈騎馬一圈、巧手撈彈彈波、DIY手工藝製作，更提供湖心亭餵飼錦鯉魚魚糧一包，還送有機蔬菜，活動豐富！

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