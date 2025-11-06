經濟支柱必學I 長備應急錢及意外保 登記送港幣10萬個人意外保障

作為家中的經濟支柱，應及早做好家庭經濟規劃，以應對突發性的財務困境及家庭狀況。應急錢和意外保險，為家庭經濟規劃的方案之一。如果計劃得宜，就能即時解決家庭需要的燃眉之急。例如，突發性意外受傷而需要暫時停工，或突然面對失業時，收入來源突然中止。若能預早安排應急錢及意外保，即使面對突發狀況，也能有應急基金支援，減低陷入財務困境的機會。



【免費領取港幣10萬365天保障】

突發意外，應急要快！

$0成本守護家人

*名額有限先到先得，免費保障受條款及細則約束。

教你計算應急基金儲備 以應付突發開支

為了應付突發狀況，每個家庭都應該養成儲「應急錢」的習慣。應急錢是指為應付突發開支而準備的資金， 一般建議應儲備3至6個月的經常性開支，包括日常生活支出、賬單開支、住宿費用以及理財支出。不過，由於經常性開支或會按季度而出現變化，因此，在計劃儲蓄之前應先仔細計算過去一年的總支出，再計算平均每個月所需要的生活費，並儲備相等於3至6個月支出的應急資金。

以一個3人家庭為例，每月支出約數計算（只供參考）：

• 日常生活支出（飲食、交通(以全月通$545計算) 等）：$9,135

• 賬單開支（水、電、煤、上網等雜費）：$1,875

• 住宿費用（租金或按揭還款）：$15,000－＄20,000

• 理財支出（保險費、月供投資計劃、償還私人貸款等）：$3,000

從以上數字可計算出一個3人家庭每個月的理財支出（9,135+1,875+15,000/$20,000+3,000）約等於$29,010 - $34,010，從而可得出應急錢總額為：＄29,010x6 以及＄34,010x6 =$174,060 - $204,060。

不過，應急錢只是粗略估計，例如夏天的電費的賬單有機會會較貴、或是在交稅季節的支出難免會更高，因此實際開支或會因應不同情況而有所增加。當面對極端情況時，即使準備足夠半年的應急資金，仍可能會出現資金不足的窘境。因此，儲蓄同時也可以考慮意外保險，以保障因非疾病的突發事件，如交通事故、居家意外等所產生的醫療支出，以及身故賠償，助家庭度過驟然出現的經濟困境。

安達人壽香港 送您港幣10萬個人意外保障 即到指定連結登記

安達人壽香港「安進補意外保障計劃」，可為受保人因意外引致傷殘或死亡提供完善保障，包括意外死亡、意外永久完全傷殘及恩恤身故，當中所有索賠的最高賠償額為港幣100,000元。

由即日起至 2025年12月31日前，《香港01》客戶凡於安達人壽香港指定連結完成登記「安進補意外保障計劃」， 一經繕發後，即可獲享長達一年的免費個人意外保障，最高金額為港幣100,000元。更多詳情請參閱保單條款和保障內容。

保障範圍

（「安達人壽香港｜送您安進補意外保障計劃」推廣活動。）

*此免費保障乃根據HK01作爲保單持有人所持有之相關團體保單（由安達人壽保險香港有限公司承保）而提供予合資格參加者。有關「安進補意外保障計劃」的任何事宜，請直接與安達人壽香港聯絡。推廣活動受相關條款及細則約束。