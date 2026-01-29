中產家庭越趨重視兒童中文｜林溢欣DR-Max聯手出中文教材打好根基

港童中文能力參差｜每逢中學文憑試過後，均會出現學生中文能力水平的報導。今年，考評局更指出考生語文能力參差，常有錯別字問題，箇中原因或因學生的中文基礎未夠堅實。中文補習名師林溢欣與DR-Max兒童教材合作推出《凝皓六段》中文教材，教材分六大級別，由淺入深為學生打好中文基礎，現時已獲多間直私名校家長搶購。



考評局：考生錯別字情況普遍 對細節掌握及理解不足

香港考試及評核局早前出版了2025年的《試題專輯》，總結考生在各科目的表現及常見錯誤。當中提到，在中文科方面，錯別字情況十分普遍，考生常混淆同音字或近音字，如「在」與「再」、「已」與「以」。另外更出現繁簡同體、部首錯誤等問題，如「初」寫成「示」部等。

另外，考評局亦指出，有部分考生對甲部指定篇章的認識和細節掌握不足，對乙部自選篇章的理解流於表面，可見考生在作答時，對文章未有全面理解，往往只靠背誦重點或零碎印象作答。

林溢欣指或因校本課程追求進度不求深度

從幼稚園開始，不少學校都會以「主題教學」作為課堂設計的核心方向，圍繞一個主題教授相關詞語，以詞彙學習為主軸。

到小學階段，學校都會循序漸進地教授認字及理解文章內容。不過，由於課程進度趕，加上許多小學希望提早推進教學內容，因此實際的教學往往都會教深一兩年。結果，教學模式仍然以灌輸大量詞彙為主，較容易忽略學生的語文基礎。

如果學生入讀直資或私立小學，部份學校更以英文作為主要的教學語言，中文科教學相對地被壓縮，或者不是優先發展的科目。種種原因疊加，學生難以打好中文基礎，並於中文閱讀、理解及運用方面會感到吃力。

中文教學備有系統性 家長難以居家教學

有家長會嘗試為子女「惡補」，但不少人很快就會發現，教中文不如想像中簡單。其實，中文科由拆字、筆劃、組句到文章結構，都有一套較為嚴謹的教學標準。如果家長本來沒有受過相關訓練，未必能清楚掌握學校及教育局的評分要求，即使花再多的時間陪孩子學習，成效亦未必理想。

林溢欣指學中文需長時間浸淫 以提升中文興趣為首要

林溢欣老師認為，現今學生對中文字的掌握不足。中文字有不同組合，同時蘊含深層意思和意象，學生需要長時間浸淫和理解，並非單靠短期操練或死記就能掌握。因此，學生應從小打好基礎，先掌握基本知識，從字義和用法入手，建立正確概念，避免望文生義或胡亂創字。

在現行的課程安排下，學生由小一已開始接觸「建議篇章」，初小階段已要學習多篇文言文範文。林溢欣老師指出，如果學生難以理解篇章內容，自然會失去學習興趣，更難真正學好中文。

《凝皓六段》居家教材配合港童學習節奏 逐步掌握中文運用

學中文最難的是，進度太快、內容太多，未打好基本功就已經要追趕進度。若有一套完善的居家中文教材，孩子便可以由淺入深，跟隨自己的學習節奏來學習中文。

透過有系統、有層次的編排，理順最基本的字詞、文法及句型，閱讀時就不用望文生義，寫作時亦不會亂砌字句。長遠有助同時提升閱讀、寫作及聆聽能力，讓孩子真正吸收和靈活運用中文知識。DR-Max中文教材配有點讀筆功能，每條題目均有林溢欣老師團隊解說。

林溢欣《凝皓六段》獲多間直私小學家長搶購

中文補習名師林溢欣與星級團隊聯同DR-Max兒童教材編撰《凝皓六段》中文教材，教材以系統化方式，由淺入深整理中文學習脈絡，幫助孩子逐步理解中文結構，建立對中文的信心和興趣。

《凝皓六段》口碑良好，深受多間直資及私立小學的家長熱棒，例如拔萃女小學、港大同學會小學、真道書院、培僑書院、德萃小學、保良局陳守仁小學、聖保祿天主教小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等。教材銷售額現已突破五千萬港元，受廣大家長搶購，足見其內容及編排獲不少家長認同。

《凝皓六段》五招穩步打好中文基礎

1. 以淺白方式拆解中文概念

《凝皓六段》按程度分為六個級別，分別是「凝思」、「凝練」、「凝意」、「凝妙」、「凝集」及「凝湛」。整體設計由淺入深，用淺白語言講解中文概念，先教孩子理解字詞的意思和用法、學習句子結構、標點運用，再逐步理解內容。

2. 解讀文言文

教材涵蓋大量範文，利用文言篇章講解成語典故、教導修辭手法，助學生了解文言文用字，掌握文章內容。

3. 點讀筆輔助講解內容

教材配備「點讀筆」，收錄由林溢欣老師及其團隊親自錄製講解的教學內容，以輕鬆淺白的方式解釋題目或典故，同步學生的鍛煉聆聽和說話能力。

4. 全方面鍛鍊中文能力

教材除了詞彙學習、組句、標點等基本內容外，亦有系統地加入成語、修辭及形容詞等內容，有助學生建立語感、提升閱讀及寫作能力。

5. 改善寫作關鍵在累積詞彙

學生寫作表現欠佳，未必只是文法問題，詞彙量不足亦會令文章表達單一、用字重複，難以準確表達想法。學生可以透過教材逐步擴大詞庫，學習不同詞語的用法和語境，同時引入文言文或詩詞作延伸，令文章更有層次。