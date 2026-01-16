1歲半男童進食饅頭鯁喉腦缺氧搶救後不治　托兒所保母涉過失致死

兒童鯁喉｜不少家長都會讓寶寶逐步嘗試進食固體食物，但即使食物切得較細，餵食時仍需格外小心。早前台灣發生一宗不幸事件，一名1歲半男童進食饅頭時噎到，送院搶救後不治，其托兒所保母其後被控過失致死。



1歲半男童喉嚨卡饅頭碎 出現呼吸困難

2024年3月，64歲的潘姓保母在托育中心照顧一名1歲半男童。期間她餵男童進食芝士饅頭，懷疑未有仔細留意其進食情況，男童喉嚨被饅頭碎卡住，導致呼吸困難，並出現頸部歪斜、臉部及嘴唇發紫等缺氧症狀。

保母未即時報警 延誤急救時機

事發後，潘保母未有即時致電緊急求助熱線，而是先聯絡朋友及社區保安，最後由朋友代為報警。其後在等待救護人員到達時，潘保母在救護人員的電話指示下，為男童進行心肺復甦，並從口中挖出2塊饅頭碎塊。

（Freepik）

送院後出現缺氧性腦病變 情況未見好轉

男童送院後已停止呼吸和心跳。醫生為男童進行氣道插管後，發現喉嚨仍有3塊饅頭碎屑阻塞。由於缺氧時間過長，男童腦部受到嚴重損傷，出現缺氧性腦病變。

儘管醫療團隊全力搶救，仍未能恢復男童的生理功能，男童被送往加護病房持續治療。直至2024年5月，男童因中樞神經與呼吸系統衰竭，最終回天乏術。醫生在家屬同意下停止維持生命治療，並證實男童死亡。

保母被起訴過失致死罪

日前，台北地檢署以過失致死罪起訴潘保母。起訴書指出，潘保母為持證的專業保母，理應具備照顧嬰幼兒及緊急應變的能力，亦應清楚了解未滿2歲幼兒的呼吸與吞嚥功能尚未成熟，餵食時必須調整食物大小，控制幼兒的進食速度，確保完全吞嚥後方可餵食下一口。