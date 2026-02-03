STOKKE®人氣成長椅、嬰兒車推新色　為家居注入北歐喜慶感

迎接 2026 新一年，挪威嬰童品牌 STOKKE® 為香港家庭帶來兩款充滿節日氣息的新色 —— 經典 Tripp Trapp® 成長椅推出全新「Warm Red 胭脂紅」；而輕巧靈活的 YOYO® 嬰兒車亦同步推出「Rouge Red」布件色系。兩款鮮明熱烈的紅色，洋溢喜慶與溫度，為親子生活注入嶄新色彩！無論放在家中餐桌旁，還是推著寶寶出外，一樣時尚和實用，為你與寶寶在新的一年添上喜氣洋洋的色彩。



Tripp Trapp® 成長椅加上初生嬰兒配件後，可由初生起使用，讓孩子從出生起就能與家人一起共渡親密的用餐時光。

「STOKKE® Room Car」期間限定流動車 親身體驗北歐美學

為讓香港家庭更近距離感受品牌理念與北歐設計美學，STOKKE® 聯乘母嬰用品專門店 Jakewell，於尖沙咀及中環精心打造「STOKKE® Room Car」期間限定流動車，當走入車廂，就像進入了一個充滿北歐設計氣息的 STOKKE® 空間，可以親手觸摸、親眼欣賞包括新色 Tripp Trapp®、YOYO® 及多款人氣嬰兒產品，率先親身感受 STOKKE 精緻育兒生活美學。

STOKKE® Room Car 流動車，使用馬年作為主題，迎接新品登場。

車廂內多款新品陳列，營造北歐設計氣息的 STOKKE® 空間。

2 月荷花 BB 展 鎖家精選優惠及互動禮物

錯過此活動的爸爸媽媽亦無需擔心，STOKKE® 將於2月6日至8日與 Jakewell 聯承，一同亮相荷花BB展，屆時 STOKKE® 將會展示多款全新嬰童產品，並有多個精選優惠，現場完成指定互動環節更可獲贈精美小禮物，與寶寶一同留下美好回憶。

欲了解更多新色資訊及活動詳情，歡迎追蹤 STOKKE 官方Instagram stokkhongkong，及Jakewell 官方Instagram jakewell.hk ，隨時掌握品牌最新動向，啟動新一年時尚親子旅程。

STOKKE® 官方網店：https://stokkeshop.com.hk/

Jakewell 官方網店：https://www.jakewell.com.hk/

（資料由客戶提供）