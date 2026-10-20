關冷氣後拔插頭隨時引起火災 三菱重工揭4大陷阱 必學2個慳電技巧

不少人習慣關掉冷氣機後立即拔掉插頭，以為這樣可以減少耗電，但這做法原來暗藏風險。三菱重工空調早前在社交平台分享，冷氣機關機後立即拔掉插頭，隨時影響機件運作，嚴重更可能引發火災。想避免冷氣機損壞，同時節省電費，不妨留意以下注意事項及慳電方法。



三菱重工揭4大風險 嚴重可引致火災

三菱重工空調在社交平台分享相關提醒，指出這個做法可能帶來多種風險，當中包括以下4點：

1. 損壞主板

變頻冷氣機關機後，內部軟件還可能仍在運作。若這時直接切斷電源，可能中斷正常的關機程序，增加電子元件受到電氣變化影響的風險，嚴重時或會導致主板故障。

2. 拔插頭產生電弧

冷氣機是高功率電器，相對較多電流經過，而關機瞬間電流尚未消退便拔除插頭，容易令接觸面產生火花或電弧。容易令插座老化或燒焦，嚴重時可造成觸電或火災。

3. 增加發霉及異味風險

冷氣機剛關機，機內部分位置仍可能殘留濕氣。機身內的風扇會在關機後繼續運轉，協助吹乾內部。此時若立即切斷電源，便可能令程序中斷，令機內較長時間維持潮濕環境，增加霉菌滋生及異味問題。

4. 增加壓縮機負荷

冷氣機運作時，雪種會在系統內循環，壓縮機兩側亦會形成壓力差，剛停止運作時，系統需要時間讓壓力逐漸平衡。若短時間內再次啟動，壓縮機便可能需要在較大的壓力差下運轉，增加啟動負荷，縮短電器壽命。

冷氣機安全切斷電源4步驟 應待30分鐘等電壓穩定

三菱重工空調提醒，日常使用冷氣機後，只需以遙控器正常關機，毋須每次拔掉插頭。若轉季後準備長時間停用，可參考以下4個切斷電源的步驟。

1. 開啟送風模式約1小時

長時間停用前，可先使用送風模式運行約1小時，幫助吹走機內殘留水分，減少潮濕問題。

2. 使用遙控器正常關機

完成送風程序後，以遙控器關掉冷氣機，讓機件按照正常程序停止運作，避免直接拔掉插頭。

3. 等待約30分鐘

關機後先等待一段時間，讓機件及製冷系統恢復穩定，再進行下一步，避免過早切斷電源。

4. 拔掉電源插頭

完成以上步驟後，若確定冷氣機將長時間停用，便可按照產品說明書的指示切斷電源。

慳電方法1｜冷氣出風口向上 冷空氣分布更均勻

台灣電力公司指出，冷氣製冷時可將出風口朝上，讓冷空氣向下沉降，幫助冷空氣均勻分布於室內，加快整體降溫。若冷氣風口直接朝下，冷空氣可能集中在局部位置，難以有效擴散。配合電風扇或循環扇使用，更可促進室內空氣流通，讓房間更快降溫，減少壓縮機的運轉時間，達到節電效果。

慳電方法2｜開強風比調低溫度更能加快空氣流動

日本空調大廠大金（Daikin）指出，強風能加快空氣流動，帶走人體皮膚表面的熱量，令人更快感到涼快。

而日本電視節目曾進行實測，在室溫約36°C的環境下，一組將冷氣設定為18°C，另一組則設定為28°C並調至最大風量，結果後者約2分鐘便感受到明顯涼意，前者則約需7分鐘。反映加大風量有助加快空氣流動，令人體更快感受到涼快，毋須單靠大幅降低設定溫度。