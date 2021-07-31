暑假必須上興趣班？專家教路「放空」過暑假　培養孩子責任心

暑假是一眾莘莘學子期待已久的日子，但不少家長反而感到困擾，擔心子女在長假期間無所事事，變得懶散，因此忙於為他們安排各類玩樂活動、選購暑期習作、報讀興趣班等，務求填滿他們的時間，結果令彼此身心俱疲。其實除了知識方面的訓練外，暑假也是培養品德、戒掉壞習慣、增進親子關係的好時機。既然今年也未能外遊，家長不妨重新思考、轉換角度，度過一個既輕鬆又充實的暑假。

【作者為註冊輔導心理學家李紫燕】



每逢暑假，家長都會煩惱該為孩子報讀甚麼興趣班，怕孩子「三分鐘熱度」，浪費金錢。的確，暑假是培養興趣的好時機，然而興趣班應以參加者的興趣為首，由子女自行選擇，不但能夠啓動他們的投入感，同時也能學習如何自決、成為負責任的人。注意，當孩子踏入另一個成長階段，轉變慣常的興趣實屬正常，家長毋須因此與子女發生衝突，破壞親子關係，只要過程有助培養良好特質便可。

留家也繁忙 培養責任心

如疫情關係選擇多留家，同樣可進行品德訓練，尤其以電子產品為樂的子女，避免讓他們進一步沉迷上網及打機，日後難於改掉。例如安排他們做家務、協助照顧小孩與長者，以增強他們對家庭的歸屬感及責任心，體會照顧者的辛勞，培養出同理心，讓他們明白，作為家庭的一分子，有責任作出貢獻，提早培養成有價值的人。

多陪伴 增進關係

對於獨生子女，暑假長時間獨自在家中玩樂，容易產生孤獨感覺，父母的參與是他們快樂的來源。趁著長假期，雙方都有空餘時間，不妨陪伴子女改善不良行為及戒掉壞習慣，比起急追課程有時更為重要。例如近年多留家少做運動；或喜歡食零食，導致出現超重或肥胖問題。簡單到附近公園跑跑跳跳，增加運動量，不但能減去多餘脂肪，亦可提升專注力、增強抵抗力，及維繫親密關係。

如果你仍未有周詳計劃，不妨就一起放空吧！學生放暑假有如在職人士放大假，為減壓的好時機。一家人在一起說說笑笑，就算只是閒聊一會，亦可調整身心靈，維持良好精神狀態。簡單的一頓飯，互相陪伴與關懷，自然能培養出關心別人的子女，也能增強他們社交及語言能力。相比密集式培訓，陪伴傾談更能培養出優質的特性，一樣別具意義！

註冊輔導心理學家李紫燕

作者簡介：李紫燕

註冊輔導心理學家，現私人執業，並於醫療專科中心及復康中心機構提供服務。善於處理情緒及心理創傷、兒童/青少年成長輔導。

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