周末好去處｜30分鐘飛行體驗　酒店低碳晚餐農場導賞遊3大推介

第五波疫情爆發，雖然市民要避免人群聚集，不過一星期七天都困在家工作或上課，容易出現抗疫疲勞。想趁假期到戶外鬆一鬆，除了行山遠足之外，大嶼山亦有其他好選擇，不妨趁這個周末周日，為家人計劃一個有趣又放鬆身心的假期。



民航機師飛行體驗 學揸飛機玩足30分鐘

兩年來沒法出外旅遊，相信令不少市民心癢癢，未能坐飛機，若可親手駕駛飛機方向盤，在專業導師的指導下，還學會操控一架民航機，又是否能夠暫時止止癮？香港專業飛行員協會的「民航機師飛行體驗」就是專為16歲以上的人士而設，學員需要接受1小時的課程，然後就可進入模擬駕駛艙，參加最多30分鐘的「飛行之旅」，當中更有一半時間為手動飛行時間，機會難得。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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民航機師飛行體驗「01空間」優惠價

20分鐘固定模擬飛行｜一位 $800（原價$1,000）

20分鐘固定模擬飛行｜二人同行 $1,500（原價$2,000）

30分鐘全動感模擬飛行｜一位 $1,800（原價$2,000）

30分鐘全動感模擬飛行｜四人同行$3,500（原價$4,000）



酒店套餐農場導場遊+工作坊 嚐低碳晚餐

潮流興環保，除了平日的回收習慣之外，低碳生活也是其中之一。近年，飲食界興起「farm to table」的概念，即是食物由農場至餐桌的過程中，都是用了社區本身的資源，既可以減低運輸成本，同時亦減低碳排放。東涌世茂喜來登酒店推出的「Family Farmcation喜來農夫餐飲連住宿套票」，當中最特別就是梅窩本地農場導賞遊，住客還可參加工作坊體驗，或於采悅軒享用低碳五道菜晚餐，身體力行享受一次低碳之旅。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

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Family Farmcation 喜來農夫餐飲連住宿套票

「01空間」優惠價：$2,420起



走入迪士尼世界 親歷奇妙探險之旅

想過一個充滿童趣的假期，或者可以到迪士尼探索家度假酒店staycation。酒店以探險精神為設計主題，讓住客可暫時放下工作的煩惱，進入一個新奇的領域探險！另外，酒店設有四個各具特色的主題庭園、不同主題餐廳及商店，滿足不同住客的需要。想帶小朋友一起過一個精采的探險之旅，就切勿錯過了！**立即進入「01空間」了解詳情及訂房**

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迪士尼探索家度假酒店住宿套票

「01空間」優惠價：$1,267起（標準雙床客房客房住宿最多可供4人入住）

