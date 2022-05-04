保良局黃永樹小學推生命教育課　自製向日葵成長日誌引導學生反思

因為疫情，學生只能留在家中上網課，居家的日子，大人小朋友無論情緒、社交、生活都起了與往常不同的變化。有小學為了讓學生在家仍可感到正面與朝氣，推出以向日葵為主題的生命教育課，雙管齊下家校同時進行，寄語同學抱持正向價值觀，吸收更多正能量，同時祝福即將畢業的六年級同學的前路像向日葵一樣光明。



將軍澳保良局黃永樹小學於疫情時推出「向日葵的勤勞天使」計劃，校長陳瑞良表示日葵給人希望，配合學校生命教育，希望大家都感受到正能量。陳校長說：「向日葵象徵陽光和希望，充滿生命力和正能量，寄語同學抱持正向的價值觀，吸收更多正能量，祝福六年級同學的前路像向日葵一樣光明，並懷著感恩的心，把種出的向日葵花獻給父母和老師。」

局長到校支持



教育局局長楊潤雄日前到保良局黃永樹小學，了解學校推行價值觀教育的情況。楊潤雄局長更與學生一起上課，互相分享種植的經驗，寄語他們「業精於勤」，勉勵同學多以「勤勞」的心志面對生活的每件事，把事情做到盡善盡美。

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家中學校同步種

由於疫情影響面授課堂，活動以雙管齊下形式進行，陳校長說：「既在校內培植，又在家中種植，讓學生可以對照成果。我們也安排學生在假期時定期上網課，一起透過學習如何種植向日葵，例如培苗、催苗、疏苗等，以及探索與向日葵相關的知識，見證向日葵的成長。」

自製向日葵成長日誌

活動要求學生在日誌上用自己擅長的方法，例如文字、圖輯、紀錄向日葵不同階段的成長變化，直到恢復面授課堂，陳校長說：「原因是學校想把在校照料向日葵的責任全歸學生，讓他們體會勤勞的重要性。之後，老師會在德育成長課中引導學生反思，分享他們的體驗。」

從向日葵到成長反思

通過活動，學校希望啟發學生反思個人成長，啟發同學將培育向日葵成長的過程，作為反思個人成長的對照，陳校長說:「首先由發芽期到初生期，可帶出基本生命的需要。再由長莖長葉對比孩童期，帶出不只生活上的需要，原來還有精神上、知識上的需要。其次是發苞期對比青春期，引領整體反思『成功因素是什麼？自我檢視成敗的關鍵？』。之後再引導學生領悟人的成長的生命資糧、精神資糧有哪些必須具備元素。特別是勤勞勤奮如何使我們成長？如何影響自己的生命及改變生命？最後希望通過過程中，引導學生思考『勤勞和勤奮』的精神與太陽花成長的關係，引伸自己對於『勤勞和勤奮』對自己成長的啟示。」

生活不是紙上談兵

正向教育一直是保良局黃永樹小學著重的課程之一，陳校長說：「首先，我們希望學生明白生活不是紙上談兵。縱然同學們都知道植物生長都需要陽光、泥土、水份和空氣。然而，條件齊備也不一定會成功培植。」

望學生可擁抱挑戰

「因為現實生活中還有很多因素影響植物的成長。其中，我們想學生明白的是「勤勞」的重要性。如果學生不願意持恆澆水和悉心照料向日葵，結果也可能令它們枯萎。我們正是想學生從中反思，特別是六年級的學生即將升讀中學，進入人生的另一階段，身心將要面對各種各樣的變化和適應上的問題。所以，活動便是想透過向日葵的生長需要，建立正確的價值觀，面對考驗，擁抱挑戰。」