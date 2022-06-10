NIKE暑期運動營｜籃球田徑跆拳道4大精選$1,480起　獨家早鳥優惠

小朋友活潑好動，總有無限精力，作為家長當然不想浪費孩子的光陰，從小鍛煉他們的體魄，培養他們對運動的興趣！趁著暑假還未來臨，可透過「01空間」報名參加由GMF體育學院舉辦的一系列NIKE運動暑期營，享獨家早鳥優惠再95折，時間地點任擇，完成課程後更可獲發NIKE訓練營證書。



趣味田徑訓練 邊遊戲邊鍛煉體能

要跑得快，跳得高，擲得遠，幫助小朋友鍛煉體能，GMF體育學院舉辦的NIKE田徑訓練課程以遊戲教學方式進行，既能提升他們的動作技能，也能學習到團體合作精神。除了基本的田徑訓練，另有中長跑訓練，趣味性的訓練打破了單調、枯燥的傳統練習觀念，為小朋友日後的運動專項訓練打好基礎，課程適合不同年齡小朋友參加，分別有幼兒訓練課程（3-6歲）、兒童訓練課程（6-9歲）、中長跑訓練課程（8-14歲）、少年訓練課程（6-12歲）。

按圖看NIKE田徑營訓練課程：

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NIKE田徑營訓練營：

《01空間》優惠：$1,480起 （原價$1,560起）



全英語籃球營 由啟蒙到領袖全方位培訓

許多家長都會安排小朋友學習打籃球，訓練神經系統反應，提高敏捷度，又能從內到外培養小朋友身心技能。趁著暑假，不妨為孩子報讀GMF體育學院舉辦的籃球訓練營，由NIKE認證專業籃球教練，全英語上課，學習運球、傳球、投籃等技巧，激發小朋友對籃球的熱愛。課程設有針對不同年齡的主題訓練，包括籃球啟蒙營 （5 - 7歲）、籃球全方位（5-7歲）、籃球全方位（8-15歲）、籃球全明星（8-15歲）、敏捷籃球 （8-15歲）、籃球火 （5 - 7歲）、籃球火 （8-15歲）。

NIKE籃球訓練營－籃球啟蒙營

《01空間》優惠：$1,900起 （原價$2,000起）



按圖看NIKE籃球訓練營：

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除了籃球的基本技巧之外，在「籃球領袖」課程中，教練將集中教授小朋友籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養他們籃球智商和團隊配合，成長發展更全面。課程分為籃球領袖 （5 - 7歲）、籃球領袖（8-15歲），也適合不同年齡小朋友參加。

NIKE籃球訓練營－籃球領袖

《01空間》優惠：$1,900起 （原價$2,000起）



跆拳道照顧身心健康 20年經驗導師教腳法禮儀

運動可以培養小朋友的身心靈健康，亦都能夠學習禮儀，推崇「以禮始，以禮終」的跆拳道正是其中一項富有意義的運動。GMF體育學院舉辦的跆拳道訓練營，由超過20年跆拳道教學經驗及運動科學碩士畢業生精心設計課程，教授跆拳道基本禮儀、紀律及基礎腳法。課程分別有幼兒初班（3-5歲）、兒童初班 （6-12歲），不同年齡的小朋友都可以參加！

按圖看NIKE跆拳道訓練營：

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NIKE跆拳道訓練營

《01空間》優惠：$1,504起 （原價$1,584起）



世界冠軍教練團助陣 6堂考取級別證書

小朋友都喜歡跳跳紮紮，想挑戰孩子的運動天賦，了解自身技術水平，甚至是考取級別？不妨參加Nike Jump Rope Camps x三屆跳繩世界冠軍教練團Super Master主理的跳繩能力證書課程（4－12歲），由專業教練教授各種花式，發掘小朋友的潛能，6堂課程可保證學員考取一個香港花式跳繩會級別證書。

按圖看NIKE跳繩能力證書課程：

NIKE跳繩能力證書課程

《01空間》優惠：$2,375起 （原價$2,500起）



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