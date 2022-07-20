羽生結弦宣布退出第一線 原來是學霸早稻田大學畢業

日本「滑冰王子」羽生結弦日前召開記者會，宣布將退出第一線，不再參加奧運等競賽，但未來會以職業身分繼續滑冰生涯。其實羽生結弦不但花式滑冰成績亮眼，原來還是「學霸」，更加於2020年正式從早稻田大學畢業。



羽生結弦日前宣布將退出第一線，不再參加奧運等競賽，改為以職業身分繼續滑冰生涯。今年27歲的羽生結弦出身於宮城縣仙台市，不但是花式滑冰好手，還是一個「學霸」，他2020年正式從早稻田大學畢業。羽生結弦曾在訪問中提到，自己並不是那種天生「特別愛學習，不愛出去玩」的好學生，反而從小就超級活潑，是那種「一學習就會陷進去」，但學習完就會「跑出去玩」的小孩，比較喜歡歷史、數學、科學學科。但其家庭教育，及從小體育訓練養成的高強度的自律精神，讓羽生結弦沒有耽誤或是懈怠過學業。

羽生結弦在7月19日開記者會，宣布以後退出競技比賽。（Twitter）

入讀早稻田大學時與轉到海外加拿大訓練的時機剛好重合，對羽生結弦來說相當辛苦，在加拿大不訓練的日子，基本都在學習，為了跨越語言障礙，羽生結弦亦被媽媽強行要求透過出門買東西等和人交流的方式強化口語訓練。

11年2月，羽生結弦在四大洲錦標賽奪亞，嶄露頭角。人生波瀾，才準備開始。（Getty Images）

羽生結弦的爸媽在孩子小時候就開始專注培養孩子的性格，從不強迫孩子做不喜歡的事情，而且非常重視孩子「喜不喜歡」和「想不想做」。羽生結弦爸媽曾在訪問中表示要「養出和羽生結弦一樣的孩子呢」，最重要是「發掘孩子的優點、傾心陪伴、支持孩子的成長」。在羽生結弦想放棄滑冰時，爸媽會尊重孩子選擇，但要他自己好好思考再回覆。

羽生結弦在冰上匯演展現獨有的美。（Getty Images）

羽生結弦的爸媽亦不願意出鏡，理由是：「正在努力的人是羽生結弦本人，而不是他的爸爸媽媽。」一家人 都強調著「我們只是普通人」，並無因為羽生結弦的成就，而今個過份傲，時刻保持謙遜並感恩。