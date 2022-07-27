鴻福堂推行家庭友善措施　每週WFH1天自由帶子女寵物上班

鴻福堂集團宣布將於八月起，試行混合辦公模式，辦公室員工每週有一天可在家工作。同時會加強彈性上班安排及推出更多家庭友善措施，除了增加企業於人力市場上的競爭力，也有助挽留及吸引人才。混合辦公模式會於八月起試行，期間所有辦公室員工每週有一天可以在家遙距工作。集團會適時檢討成效及優化安排。



彈性上班安排

集團亦會加強其他現行的家庭友善措施，包括辦公室員工逢星期五享有「輕鬆星期五（Relax Friday）」可以提早一小時下班，現有的彈性上班安排會擴闊可選時段，讓員工更自由選擇上班時間，最早可於下午4時30分下班，從而有更多時間陪伴家人或進修。

混合辦公模式會於八月起試行，期間所有辦公室員工每週有一天可以在家遙距工作。

可攜同子女及寵物上班

鴻福堂致力亦會新增多項家庭友善安排，包括「返工放暑假」，八月會讓員工自由帶子女回辦公室，並安排托兒空間，方便員工於暑假照料子女，更會在特定日子舉辦手工藝工作坊。此外，集團將增設「人寵同樂日」，辦公室員工可攜同毛孩起上班，促進人寵共融。

一系列員工福利

以往鴻福堂一直提供一系列員工假期，包括入職週年紀念假期、進修假期、生日假期、子女幼稚園開學適應假期、結婚假期、恩恤假、義工假等。其他員工福利包括免費身體檢查、結婚及添丁賀禮、購物優惠等。

鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富亦表示：「最新的人力安排切合不同員工的需要，提供更佳的福祉，可增加員工對公司的歸屬感，因而提高工作效率，達致雙贏。」