王錦輝中小學舉辦「悅讀日」 令學生愛上閱讀打好學習根基

人們常說「閱讀是學習的根基」，但如何能讓學生打從心底愛上閱讀，全身心地享受其中並成為伴隨其一身的好習慣呢？一向注重培養閱讀素養的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學在其一年一度的「悅讀日」給出了她的答案。

撰文：總校長陳偉佳博士



「悅讀日」是A-School一年一度的盛事！8月6日（星期六）這一天，老師、學生以及家長皆盛裝打扮成書中人物，帶上書籍回校進行一連串精彩的閱讀活動。

當天頭一個活動便是令人興奮雀躍的「書中人物走秀（Catwalk Show）」，校長帶領全體老師率先走上了T檯，老師的全情投入令現場掀起了一陣又一陣的熱潮。親子及學生組的走秀緊接其後，一位位書中人物從書頁裏跳進現實的世界，一個個精彩的故事在A-School的舞台上隨律動依次綻放。除了老師和學生外，A-School的家長也盛意拳拳，施展渾身解數——《美女與野獸》、《愛麗絲夢遊仙境》、《公主出任務》、《Dog man》、《老鼠記者》……在一家大小的有趣互動下，把現場的氣氛又推向了一個新的高潮。

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令觀眾欲罷不能的走秀活動結束後，迎接學生的便是緊張刺激的「閱讀擂台（Battle of the Books）」比賽。每個年級都需要提前閱讀指定的12本優質的中英文書籍，而老師也為這些指定書籍一早設立好題目。各班在當天派出6名中、英文學生代表班級進行班際比賽，透過Kahoot！答題遊戲來分出勝負，看看哪個班級是真正的「閱讀之星」。

要知道，「閱讀擂台（Battle of the Books）」可是一場智慧和手速的比拼，活動中，每個學生都屏息靜氣，全神貫注，電光火石之間，形勢可說是變化萬千。大家分分秒秒都隨分數的起伏變化，時而歡呼拍掌，時而扼腕嘆息，每一位學生均樂在其中。

今年，A-School全力培養學生的六大核心價值——「堅毅」、「同理心」、「尊重」、「勇氣」、「承擔」和「誠信」。同時發展優質積極課程，帶領學生在閱讀中發展24個品格強項。故此，在悅讀日當天，班主任帶領學生在班級內也進行了一連串的分享活動，每一位學生都會站到教室的前面，拿著書籍和悅讀日的小冊子，依次向同學介紹自己所扮演人物的品格強項和故事中所蘊含的六大核心價值。每一位精心準備的學生均能得到自己所分享的品格強項專屬卡片，以鼓勵和肯定學生的學習和成長。

今年還有另一個亮點！A-School的老師為學生準備了一場跨洋的線上互動閱讀活動——Magic of Reading！表演者Doug Scheer在活動中以互動的方式把學生拉進了一本又一本英文故事書中，學生聽得出神，在書中的奇幻世界流連忘返，渾然不覺時間的流逝。

一個學習和玩樂兩不誤的「悅讀日」背後少不了教師的用心和家長的配合及鼓勵，A-School聆聽學生的需要，為學生提供最優質的學習環境和品質。今年的「悅讀日」完美落幕了，就讓我們拭目以待來年那個更精彩的 「悅讀日」吧！

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