肯定自我 擁抱生命 成就夢想 閃耀人生 東華三院王余家潔紀念小學

東華三院王余家潔紀念小學以肯定自我、熱愛生命、成就夢想、閃耀人生作為辦學宗旨，用心培育每位學生成為新世代的優秀人才——擁有健康體魄和正面思維、抱持正確價值觀和人生態度、具備良好的表達、溝通及應變能力、具有廣闊視野及敏銳觸覺，關心社會，面向世界，活出精采人生！



肯定自我

學校深信每一個學生都是獨一無二的瑰寶，擁有不同特質及潛能，而學校和老師就是開啟寶庫的鑰匙。校方從低年級開始，透過自理能力訓練、成長課、班級經營活動、獎勵計畫等，讓學生認識自我，學會接納、信任及欣賞自己的特點，發展自主性，激發潛能。課堂內，學校以「資優教育普及化，普及教育資優化」的理念發展校本資優課程，各個學習範疇培訓學生高層次思維、創造力及個人與社交能力，讓學生透過情景及探究式學習，以小組合作模式完成任務。每項任務的完成都為學生帶來滿足感，讓他們勇於接受下一次挑戰。

而課堂外，學生能夠按照自己的興趣和專長，在STEM、音樂、體育、藝術等方面接受培訓，發揮潛能。學校更於不同的交流參觀活動中，讓學生接待來賓、主持典禮、介紹學校特色，發展他們的表達、溝通和應變能力，累積學習經歷，建立自信心。

熱愛生命

學校以「幸福六元素」(PERMA+H) 作為核心理念，積極推動正向教育，培養學生擁有正面思維及良好的價值觀。學校透過Morning Meeting、班級經營、靜觀、小一百日宴、秘密天使、班級小農夫、生日慶祝、「王余不叮」表演平台等活動，讓學生體驗愛——特別是愛己愛人及愛環境。

疫情使學生在個人情緒及群性發展上面對挑戰。在暫停面授課的日子，學校特意舉辦Morning Meeting活動，讓班主任與學生保持聯繫，了解他們的需要，給予支持及鼓勵。在普天同慶的節日，學校突破傳統，以線上形式舉辦聖誕聯歡會，與學生共度佳節。三月份，學校精心策劃「與你同行——齊來玩轉假期」全方位學習活動系列。除了魔術、武術、Hip Hop、日文、瑜伽等精彩的線上活動外，也安排學生線上參觀海洋公園和益力多工廠，並寄出生日卡予小壽星。而每當復課，教師都花心思以特別的人物造型及活動迎接學生回校，帶給學生歡樂，盼望學生能夠感受愛、獲得愛，以致讓他們將來能夠分享愛，並建立正面積極的態度，強化心靈，面對未來生活中的各種困難與挑戰。

成就夢想、閃耀人生

學校積極為學生搭建專屬舞台，讓他們在不同的領域發光發亮。透過舉辦班際詩詞朗讀比賽、環保時裝設計比賽及聖誕鬥一番比賽等，讓每位學生有機會登上舞台，展現自信的一面。學校也會根據學生的專長，發展抽離式課程，組建校隊，積極裝備學生參加戲劇、朗誦、辯論、音樂及體育訓練。學生在香港學校戲劇節、朗誦、田徑、足球、拉丁舞、武術等比賽均奪得驕人成績。體育方面，學校致力為學生提供多元化選擇，培訓學生參加不同類型的運動比賽，並獲得不少具代表性的獎項。過去十年間，學校共有17位同學及校友分別獲選為足球、游泳、田徑、沙灘排球、跳繩、賽艇、武術等項目的香港代表隊，接受更高層次的訓練，為他們的理想進發。

近年，本校在STEM範疇表現出色，常識與電腦科技科發展跨學科「海陸空」課程，讓學生研究運用科技解決生活難題，發明不同產品，並接受傳媒訪問，展示成果。教師以專業的課程設計，獲得「東華三院教學獎勵計畫」獎。2019年，學校的機械人校隊取得韓國East Jin Cup Vex IQ比賽的香港區代表隊資格，並獲得Skill Challenge冠軍、Teamwork Challenge兩亞一季的佳績；在「VEX IQ 2020香港區選拔賽」中，同學更有機會代表香港到美國肯塔基州參加VEX機械人世界錦標賽。學校盼望學生都能在專屬領域中發揮所長，勇敢地追逐自己的夢想，活出閃耀人生。

小學檔案

校長 劉秀萍女士

校監 王賢誌先生BBS

學校地址 將軍澳學林里八號

學校聯絡方法 電話:2706 1336 傳真:2706 9336

網頁:wyjjmps.edu.hk

電郵:wyjjps@tungwah.org.hk